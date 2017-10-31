Чи має Україна шанс повернути собі гроші Манафорта?

Чи має Україна шанс повернути собі гроші Пола Манафорта, які йому платила Партія регіонів? «Я не сумніваюся, що більшість цих сум (що фігурують у справі Манафорта), – це гроші українського народу», – стверджує Аліна Полякова, дослідник провідної наукової установи США Brookings Institution.

Полякову вразили обсяги грошей у відмиванні яких звинувачують Манафорта. Це – 18 мільйонів доларів, які він переправив у США і 75 мільйонів доларів на офшорних рахунках. Про це дослідниця Аліна Полякова розповіла в інтерв’ю журналісту Української служби «Голосу Америки» Руслану Петричку.

На ці виплати пішла частина грошей, вкрадених Януковичем в Україні, вважає Полякова. «Віктор Янукович, який втік з України після подій Майдану, залишив українську казну майже порожньою. Зникло майже 40 мільярдів доларів. Я не сумніваюся що частина цих грошей була отримана Манафортом», – зазначила дослідниця.

«Манафорт – це лише невелика частина проблеми. Уряд Віктора Януковича вкрав значно більше», – говорить Полякова.

«Янукович очолював олігархічну структуру в Україні, побудував корупційну вертикаль, яка агресивно поводилась з бізнесом, займалась здирництвом», – погоджується заступник голови Адміністрації президента України Дмитро Шимків в окремому інтерв’ю керівнику Української служби «Голосу Америки» Мирославі Гонгадзе.

Ці гроші бажано повернути до України – як Шимків, так і Полякова в цьому одностайні. Шимків запевнив, що Україна готова співпрацювати з правоохоронними органами США з цього питання.

Справа Манафорта – гарна новина для України. «Українці радіють новинам про Манафорта», – так відреагував на оголошення звинувачень проти Манафорта Адріан Каратницький, дослідник Atlantic Council.

Однак, чи зможе Україна повернути гроші, залежатиме від розвитку подій у справі Манафорта, яка може йти за трьома сценаріями, спрогнозувала Полякова:

Влада може спробувати долучити Манафорта до співпраці як важливого свідка в розслідуванні спеціального прокурора Мюллера про російське втручання у вибори в США.

Журналістів можуть зацікавити оприлюднені обвинувачення і вони здобудуть нові докази походження коштів, які стануть підґрунтям для нових звинувачень Манафорту.

Традиційний розвиток судових справ.

Нові докази у справі можуть призвести до появи запиту на повернення частини грошей в Україну, – стверджує Полякова.

Шимків обережніше оцінив перспективи повернення грошей і наголосив на складності процедури. «Генеральна прокуратура, чи Національне антикорупційне бюро України мають відповідні повноваження на запити співпраці з правоохоронними органами США, однак необхідно зважати на процедуру», – зазначив Шимків. Він навів приклад справи Лазаренка, яка триває роками і поки не призвела до повернення коштів, хоча Лазаренко повністю співпрацює зі слідством.

Справа Манафорта, на думку Шимківа, може бути корисною для зміцнення вже існуючих звинувачень проти корупціонерів режиму Януковича. «Ми переконані, що в результаті допитів Пола Манафорта правоохоронними органами США, ми можемо отримати більше інформації про корупцію, або інші порушення, які чинились в Україні за часів Януковича. Це може зміцнити справи, над якими працюють правоохоронні органи в Україні».