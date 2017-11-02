Суд у США відхилив прохання Манафорта звільнити його від домашнього арешту

Суд у США відхилив прохання політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голови виборчої кампанії Дональда Трампа, звільнити його від домашнього арешту.

Так само суддя у Вашингтоні відхилила таке ж прохання його колеги Річарда Ґейтса, що проходить із ним в одній справі.

Обидва звинувачені у відмиванні коштів, отриманих у ролі консультантів української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку».

Вони заявляли, що ризику їхньої втечі немає і що значна фінансова застава є достатньою гарантією, що вони не будуть ухилятися від подальших судових слухань.

30 жовтня Окружний суд судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу – для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, для Ґейтса 5 мільйонів. Обидва не визнали себе винними за жодним зі звинувачень.

Раніше 30 жовтня Міністерство юстиції США оприлюднило висунені їм обвинувачення загалом у 12 випадках правопорушень. Як мовиться в обвинувальному акті, присяжні Окружного суду судового округу Колумбія встановили 27 жовтня, що Манафорт і Ґейтс у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.

При цьому, мовиться в документі, обидва діяли як агенти уряду України, Партії регіонів, Януковича, а після його втечі до Росії 2014 року «Опозиційного блоку», не задекларувавши у США цю діяльність і зароблені внаслідок неї кошти належним чином, як вимагає закон. Ба більше, у відповідь на запит Міністерства юстиції США з цього приводу 2016 року Манафорт і Ґейтс відповіли «низкою неправдивих і оманливих заяв».

Загалом через їхні офшорні рахунки пройшло понад 75 мільйонів доларів, мовиться в документі. З них Манафорт відмив понад 18 мільйонів і використав їх у США, приховавши цей дохід від державних органів. Ґейтс переказав із офшорних рахунків на інші підконтрольні йому рахунки 3 мільйони доларів.

Серед висунених їм обвинувачень – «змова проти США», змова з метою відмивання грошей, приховування фінансових даних, нереєстрація як агент іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США.

Також 30 жовтня Мін’юст США оприлюднив дані про те, що колишній зовнішньополітичний радник виборчої кампанії Дональда Трампа Джордж Пападопулос визнав, що сказав неправду спеціальним агентам Федерального бюро розслідувань США про свої стосунки з «певними іноземними громадянами, які, як він розумів, мали тісні контакти з чільними російськими урядовцями». При цьому Пападопулос пішов на угоду зі слідством і визнав, що під час того опитування в ФБР зробив неправдиві свідчення і приховав істотні дані про свої контакти навесні 2016 року з такими особами.

Ці справи – перші оприлюднені результати розслідування Міністерства юстиції США, яке з травня веде спеціальний радник Роберт Муллер у справі, що стосується втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року і можливої змови тодішніх представників виборчої кампанії Дональда Трампа з посадовцями з Росії. Аналогічні власні розслідування також ведуть кілька комітетів обох палат Конгресу.

Трамп, реагуючи на ці повідомлення 30 жовтня, знову заявив у твітері, що «ніякої змови не було». Також речниця Білого дому Сейра Гакабі Сандерз заявила, що оголошені звинувачення щодо членів виборчої кампанії Дональда Трампа ніяк не стосуються цієї кампанії і не свідчать ні про які зв’язки цієї кампанії з Росією. Роль Пападопулоса, за її твердженням, була «вкрай обмежена», а він сам був у тій кампанії «волонтером» і «не здійснював ніякої діяльності як її офіційний представник».

Втручання Росії у виборчу кампанію 2016 року вважають доведеним усі спецслужби США, але, попри дедалі численніші докази, його далі заперечує Москва.

Також і Москва, і Трамп заперечують незаконні контакти між своїми представниками в перебігу кампанії у США.

Під час тієї кампанії Манафорт був головою виборчого штабу Трампа, але в серпні 2016 року був змушений піти у відставку саме через викриття навколо його роботи в Україні для Партії регіонів і Януковича: з одного боку, з’ясувалося, що він не зареєстрував цієї роботи у США, з іншого, в Україні виявили документи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів», із яких, зокрема, випливало, що Манафорт неофіційно отримував значні суми. В Україні звинувачень щодо Манафорта в можливих фінансових зловживаннях не розслідували.

Перед кампанією Дональда Трампа Пол Манафорт багато років працював як політконсультант української Партії регіонів і її лідера, а згодом і президента України Віктора Януковича, а після його втечі ще якийсь час продовжував консультувати «Опозиційний блок», що став наступником Партії регіонів.