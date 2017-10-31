Усі українські олігархи, які були пов’язані з Януковичем, зараз в зоні ризику через Манафорта – Лещенко

Ренат Давлетгільдєєв

«Покращувати імідж Януковича – це як фарбувати губи свині», – говорив в одному з інтерв’ю газеті Guardian Девід Кремер, який відповідав у Держдепартаменті США при адміністрації Джорджа Буша-молодшого за Росію і Україну. Проте знаменитий американський політтехнолог Пол Манафорт у 2010 році привів Віктора Януковича до влади. А співпрацювати з ним почав ще від часів Помаранчевої революції 2004 року. Про велике українське минуле Пола Манафорта, звинуваченого на батьківщині у змові проти США, поділився своїми міркуваннями депутат Верховної Ради України і журналіст-розслідувач Сергій Лещенко.

Він відмивав гроші Януковича, йшлося про те, що гроші, які отримував Манафорт, це були відмиті гроші і він їх приховував від того, щоб декларувати в американський Мін’юст, оскільки він зобов’язаний був реєструватися лобістом Януковича

– Він відмивав гроші Януковича, йшлося про те, що гроші, які отримував Манафорт, це були відмиті гроші. І таким чином він приховував ці гроші і від оподаткування, і він їх приховував від того, щоб декларувати в американський Мін’юст, оскільки він зобов’язаний був реєструватися лобістом Януковича, а він цього не робив.

Друге, що стосується переказу грошей, то гроші переводилися з рахунку белізького офшору, потім рахунок був відкритий в Киргизстані, переводилися гроші Манафорту в Америку. Ви не уявляєте, наскільки це виглядає абсурдно. Причому тут Киргизстан, причому тут Беліз, коли він працював на Януковича, на кандидата в президенти України? Тоді, до речі, Янукович і став президентом України. Тобто він приховував, по-перше, те, що він працював, по-друге, він намагався уникнути оподаткування, щоб не платити податки.

Це додало поштовх подальшим всім розкриття, розслідування, і в підсумку закінчилося тим, що Манафорту висунуто звинувачення.

– В Україні буде ініційовано своє окреме розслідування, якщо вже тепер існує розслідування під юрисдикцією ФБР?

– Дивіться, українські правоохоронні органи не розслідують справу, яка стосується залучення американської юридичної компанії Skadden, і якраз Манафорт грав в цьому важливу роль, він був посередником між Skadden і між українським урядом щодо залучення цього радника. Наскільки я знаю, прокуратура спрямовувала кілька запитів ФБР, щоб допитали як Манафорта, так і юриста Грега Крейга, який є досить титулованим юристом в Америці, але на сьогоднішній день відповіді так і не отримали. Буде ця відповідь отримана чи ні – це питання до ФБР, тому що ці запити скеровувалися до Міністерства юстиції США.

– Головою штабу Януковича в той момент, як відомо, був Сергій Льовочкін, теж вельми видатний чоловік. Чи може тепер він бути допитаний?

Всі, хто були в колі контактів Манафорта, вони потенційно в зоні ризику, тому що ці люди допомагали Манафорту здійснювати свої дії, які ФБР інкримінує як злочин

– Я думаю, що всі, хто були в колі контактів Манафорта, вони всі потенційно в зоні ризику, тому що, так чи інакше, ці люди допомагали Манафорту здійснювати свої дії, які ФБР інкримінує як злочин. Це і відмивання грошей, і відсутність декларування його українських інтересів і так далі.

Тут не тільки Льовочкін, тут і Фірташ, який теж був залучений в діяльність Манафорта, тут і Ахметов, олігархи з іншого клану

Тут не тільки Льовочкін, тут і Фірташ, який теж був залучений в діяльність Манафорта, зокрема, Манафорт мав допомогти Фірташу купити майже за 800 мільйонів доларів нерухомість в Нью-Йорку. Тут і Ахметов, олігархи з іншого клану, які, власне кажучи, залучили Манафорта для Януковича і, впевнений, теж здійснювали платежі на його адресу.

Всі українські олігархи, які, так чи інакше, були пов’язані з Януковичем, вони зараз в зоні ризику

Взагалі вся діяльність Манафорта в Україні була пов’язана з людьми найвищого рівня, зокрема, корумпованого рівня. Тому всі українські олігархи, які, так чи інакше, були пов’язані з Януковичем, вони зараз в зоні ризику, і я б дуже хотів, щоб ФБР якраз розслідувало їхню діяльність і притягнуло до відповідальності, оскільки українська прокуратура виявилася, на жаль, не здатна покарати їх за їхні діяння.

– А давайте поговоримо про журналістів, тому що, як відомо, Манафорт тоді займався усім медіа-планом Януковича, розписував цей план, вирішував, куди Януковичу йти давати інтерв’ю. Десятки українських журналістів, цілі канали не те що працювали з ним, а, по суті, підпорядковувалися йому і штабу. Вам відомі люди, журналісти, які отримували від Манафорта і гроші, і завдання, і чи можемо ми, наприклад, їхні імена називати і говорити про теоретично їхню залученість у цю велику справу?

В «чорній бухгалтерії» Партії регіонів безліч разів згадуються і різні прізвища журналістів, і медіа-власників

– Я не знаю, наскільки вони були, скажімо, в координації з Манафортом, але в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів безліч разів згадуються і різні прізвища журналістів, і медіа-власників.

Бродський отримував сотні тисяч доларів від Партії регіонів, напевно, в обмін на те, щоб лояльно висвітлювати цей корупційний клан

Один з них, зокрема сайт «Обозреватель», він належить пану Бродському, це колишній депутат Верховної Ради, який за часів Януковича-президента працював чиновником. Якраз в тих навіть місцях, де присутнє прізвище Манафорта, там згадується цей пан Бродський, який отримував сотні тисяч доларів від Партії регіонів, напевно, в обмін на те, щоб лояльно висвітлювати цей корупційний клан, тому що іншого пояснення перебування його прізвища в цьому списку «чорної бухгалтерії» я знайти не можу.

Чи буде це розслідування в Україні? Швидше, можливо, в частині ухилення від сплати податків. Тому що справа «чорної бухгалтерії», вона настільки масштабна і настільки глобальна, що, наскільки я розумію, прокуратура вирішила зосередитися тільки на деяких епізодах, які стосуються найбільш таких гучних зловживань, і на людях, які перебували на посадах чиновників і які займалися тим, що в обмін на гроші Партії регіонів надавали потрібний результат: або рішення судів, або політичний результат, або Центральна виборча комісія на виборах давала результат і так далі. Тобто слідство йде саме про чиновників.

Що стосується медіа-олігархів і журналістів, то вони згадуються безліч разів, канал «Інтер», «Сіті», зокрема, отримували гроші від Партії регіонів із тіньової каси

А що стосується медіа-олігархів і журналістів, то вони згадуються безліч разів, той же канал «Інтер», той же канал «Сіті», зокрема, отримували гроші від Партії регіонів із тіньової каси.

– І журналісти цих телеканалів, можливо, теж зараз відчувають якусь небезпеку. Давайте трохи про конспірологію поговоримо. Так вже виходить, що Пол Манафорт в українській історії виникає в найгостріший момент відносин із Росією: 2004 рік, 2010 рік. На Ваш погляд, чи можуть бути у нього якісь щільні зв’язки з Москвою, взагалі на кого він в цій українській парадигмі працював?

Він робив так, щоб Україна зійшла з інтеграційного напряму до Євросоюзу і щоб вона вступила до Митного союзу з Росією

– Він працював на Януковича однозначно, його замовником і клієнтом був Янукович, а Янукович був виразником проросійської порядку денного в українській політиці. Він робив так, щоб Україна зійшла з цього інтеграційного напряму до Євросоюзу і щоб вона вступила до Митного союзу з Росією. І те, що Манафорт із Януковичем, я впевнений, він пропрацював з ним майже 8 років, навіть більше, вони чотири виборчі кампанії пройшли разом, люди не можуть працювати разом, якщо вони не поділяють погляди.

Для Манафорта було природно працювати з Януковичем, і ті технології, які він використовував, були дуже шкідливі для України, тому що вони розколювали країну

Тому я переконаний, що для Манафорта було природно працювати з Януковичем, і ті технології, які він використовував, вони насправді були дуже шкідливі для України, тому що вони розколювали країну: це спроба розіграти карту мови або карту інтеграції, або Митний союз з Росією, або інтеграції в Євросоюз, або церковне питання.

Тобто Манафорт знаходив найболючіші теми і за допомогою цих болючих тем він допомагав Януковичу набути популярності і перемогти на виборах. Це все зробило Україну легкою жертвою Росії, коли почалася криза на сході України. Тобто це руйнувало єдність країни і це допомагало, скажімо, Росії ефективніше атакувати Україну.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»