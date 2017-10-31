Засудження Манафорта необов’язково означатиме імпічмент Трампа – Айзенберг

Пол Манафорт, колишній політичний консультант Віктора Януковича та керівник передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, здався Федеральному Бюро Розслідувань, аби уникнути звинувачень у змові проти Сполучених Штатів, вважає політолог Володимир Фесенко. На його думку, це розслідування може допомогти й українським антикорупційним органам у розслідуванні «чорної бухгалтерії» Партії регіонів за президентства Януковича. Водночас експерт-міжнародник Ігор Гарбарук закликає українську владу обачно використовувати будь-яку здобуту ФБР інформацію, аби не нашкодити інтересам України в довгій перспективі.

Міжнародний експерт Ігор Гарбарук вважає, що звинувачення спеціального прокурора Роберта Мюллера матимуть наслідки не лише для Пола Манафорта, а й для внутрішньополітичної ситуації в Сполучених Штатах загалом.

Манафорт звинувачується в лобізмі без належної реєстрації в органах США та ухилянні від сплати податків. Ця справа буде використана опонентами Трампа

«Пан Манафорт, окрім тих звинувачень, які ми бачимо перш за все, звинувачується в лобізмі на користь колишнього президента Януковича та Партії регіонів без належної реєстрації в органах Сполучених Штатів Америки та ухилянні від сплати податків в особливо великих розмірах. Крім того, ця справа, скоріш за все, буде використана політичними опонентами сьогоднішнього президента США пана Трампа на свою користь», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи». На думку Гарбарука, сам факт висунення звинувачень означає, що для них є вагоме підґрунтя.

Із експертом погоджується професор Нью-Йорксьского університету Ігор Айзенберг – за його прогнозом, справу буде доведено до суду. Однак Айзенберг звертає увагу на те, що судове переслідування колишнього очільника передвиборчої кампанії Дональда Трампа необов’язково призведе до імпічменту чинного президента США.

Імпічмент ініціює Палата представників, яка на сьогодні контролюється республіканцями

«Імпічмент ініціює Палата представників, яка на сьогодні контролюється республіканцями, і вони просто до порядку денного таке питання поки що ставити не збираються», – пояснює він, однак зазначає: якщо після виборів у Конгрес наступного року демократи здобудуть більшість у Палаті представників, то є велика ймовірність, що вони піднімуть питання про імпічмент президента Трампа.

Хоча Ігор Айзенберг вважає, що розслідування проти Манафорта створить складнощі для президента США, він схильний надавати більшого значення справі Джорджа Пападопулоса – іншого співробітника передвиборчого штабу Трампа, який нещодавно визнав, що зустрічався з представниками російської влади.

«Він (Пападопулос – ред.) визнав себе винним в тому, що брехав ФБР стосовно своїх зустрічей із представниками Росії, дуже наближеними до Кремля. У ФБР і в спецпрокурора Мюллера є докази того, що ці зустрічі відбувалися, і того, що він пропонував спершу організувати зустріч Трампа з Путіним – це було ще в травні 2016 року», – розповів Айзенберг.

Він вважає, що засудження Пападопулоса може мати гірші наслідки для чинної адміністрації Білого дому, адже звинувачення, пред’явлені Полу Манафорту та його бізнес-партнеру Ріку Ґейтсу, не стосуються безпосередньої співпраці передвиборчого штабу Трампа з Москвою.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Пол Манафорт пішов на співпрацю зі слідством, щоб уникнути звинувачень в змові проти США та, як наслідок, більшого терміну ув’язнення. Експерт переконаний, що зізнання Манафорта може допомогти українському слідству в справі «чорної бухгалтерії» «Партії Регіонів».

Частина звинувачень проти Манафорта і його колег, які стосуються зокрема відмивання грошей, пов’язані з діяльністю в Україні

«Частина звинувачень проти Манафорта і його колег, які стосуються зокрема відмивання грошей, пов’язані з діяльністю в Україні. НАБУ і САП співпрацюють з ФБР. І якщо, наприклад, якісь з цих порушень Манафорт визнає, то це вже важливо для НАБУ і САП в подальшому просуванні справи про так звану «чорну касу» Партії регіонів».

Ігор Гарбарук також вважає, що українські антикорупційні органи можуть використати дані ФБР для розслідування фінансових злочинів Партії регіонів, та передбачає, що справа Манафорта стане інструментом в політичній грі.

Це все може бути використане в політичній боротьбі саме в передвиборчих перегонах

«Це все може бути використане в політичній боротьбі саме в передвиборчих перегонах. Чому? Тому що це дискредитація опонентів сьогоднішньої влади – ми чітко розуміємо, що правонаступник Партії Регіонів – «Опозиційний блок», проти його лідерів це, звичайно, може бути використане», – зауважує експерт.

Водночас він застерігає українську владу від необачних кроків, нагадуючи про передвиборчі перегони в США – тоді офіційний Київ відкрито підтримував кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон, яка в результаті поступилася республіканцю Дональду Трампу.

«Якщо використовувати якимось чином цю інформацію, то достатньо обережно, щоб стратегічно, в довгостроковій перспективі не нашкодити Україні», – закликає експерт.

Ігор Айзенберг звертає увагу на те, що розслідування спецпрокурора Мюллера не пов’язане із розслідуванням Конгресу щодо можливого втручання Росії у вибори США.

Мюллер та його слідчі працюють дуже активно

«Розслідування Конгресу політичне і насамперед стосується того, що відбулося і як запобігти втручанню в наступні вибори», – каже він. Натомість ФБР ведуть кримінальну справу із приводу злочинів, які могли відбутися внаслідок цього втручання. Скільки може тривати слідство, політичний коментатор прогнозувати не береться – порівнює його з розслідуванням Вотергейтського скандалу, активна фаза якого тривала рік.

«Мюллер був призначений 17 травня цього року, і те, що він вже висунув звинувачення трьом особам – Манафорту, Гейтсу та Пападопулосу – це свідчить про те, що він та його слідчі працюють дуже активно», – констатував Айзенберг.

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