США: Манафорта звинуватили у відмиванні грошей, отриманих в Україні від «регіоналів»

Велике журі присяжних у суді у США звинуватило політтехнолога Пола Манафорта, колишнього голову виборчої кампанії Дональда Трампа, у 12 випадках правопорушень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі консультанта української Партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці, «Опозиційного блоку».

Як мовиться в обвинувальному акті, що його оприлюднило Міністерство юстиції США, присяжні Окружного суду судового округу Колумбія (охоплює столицю США Вашингтон) встановили 27 жовтня, що Пол Манафорт і його колега Річард Ґейтс, звинувачений разом із ним, у період принаймні з 2006 до 2015 року заробили в результаті їхньої роботи в Україні десятки мільйонів доларів і з метою приховати ці суми протягом 2006–2016 років відмивали ці кошти через численні компанії, партнерства і банки у США й інших країнах.

При цьому, мовиться в документі, обидва діяли як агенти уряду України, Партії регіонів, Януковича, а після його втечі до Росії 2014 року «Опозиційного блоку», не задекларувавши у США цю діяльність і зароблені внаслідок неї кошти належним чином, як вимагає закон. Ба більше, у відповідь на запит Міністерства юстиції США з цього приводу 2016 року Манафорт і Ґейтс відповіли «низкою неправдивих і оманливих заяв».

За даними обвинувачення, Манафорт відтак використовував мільйони доларів незадекларованих коштів, із яких не були сплачені податки, для шикарного стилю життя у США і купівлі дорогого нерухомого майна. Те саме чинив і Ґейтс, який також допомагав Манафортові отримувати ці кошти з офшорних рахунків.

Загалом через ці офшорні рахунки пройшло понад 75 мільйонів доларів, мовиться в документі. З них Манафорт відмив понад 18 мільйонів і використав їх у США, приховавши цей дохід від державних органів. Ґейтс переказав із офшорних рахунків на інші підконтрольні йому рахунки 3 мільйони доларів.

В обвинувальному акті перелічені десятки компаній, які створили Манафорт із Ґейтсом, і сотні грошових переказів від цих компаній на користь цих двох осіб, використані в їхній схемі.

Також у документі перелічені й факти співпраці Манафорта і Ґейтса з українськими суб’єктами, що, за американським законодавством, є лобіюванням на користь іноземної держави і вимагає державної реєстрації такої діяльності; обидва не зробили цього.

Серед висунених їм звинувачень – «змова проти США», змова з метою відмивання грошей, приховування фінансових даних, нереєстрація як агент іноземної держави, неправдиві й оманливі заяви органам влади США.

За повідомленнями, Пол Манафорт і Річард Ґейтс уже виконали вказівку правоохоронців і з’явилися до Федерального бюро розслідувань і здалися владі.

Ця справа – перший результат розслідування Міністерства юстиції США, яке з травня веде спеціальний радник Роберт Муллер у справі, що стосується втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року (це втручання вважають доведеним усі спецслужби США, але, попри дедалі численніші докази, далі заперечує Москва) і можливої змови тодішніх представників виборчої кампанії Дональда Трампа з посадовцями з Росії (і Трамп, і Москва заперечують це).

Аналогічні власні розслідування також ведуть кілька комітетів обох палат Конгресу.

Під час тієї кампанії Манафорт був головою виборчого штабу Трампа, але в серпні 2016 року був змушений піти у відставку саме через викриття навколо його роботи в Україні для Партії регіонів і Януковича: з одного боку, з’ясувалося, що він не зареєстрував цієї роботи у США, з іншого, в Україні виявили документи так званої «чорної бухгалтерії Партії регіонів», із яких, зокрема, випливало, що Манафорт неофіційно отримував значні суми. В Україні звинувачень щодо Манафорта в можливих фінансових зловживаннях не розслідували.

Перед кампанією Дональда Трампа Пол Манафорт багато років працював як політконсультант української Партії регіонів і її лідера, а згодом і президента України Віктора Януковича, а після його втечі ще якийсь час продовжував консультувати «Опозиційний блок», що став наступником Партії регіонів.

Агенти ФБР США в липні цього року провели в Манафорта обшук, а прокурори ще тоді ж попередили про плановане оголошення йому обвинувачень.