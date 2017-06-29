НАБУ: розслідування причетності Манафорта щодо одержання коштів від Партії регіонів не було

У Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наголошують, що вони не проводили офіційного розслідування причетності колишнього політичного консультанта екс-президента України Віктора Януковича Пола Манафорта щодо одержання коштів від Партії регіонів.

«Він не був і не є українським державним службовцем, і тому не може вчиняти корупційні діяння, згідно з українським законодавством», – йдеться у спільній заяві антикорупційних відомств.

У НАБУ наголошують, що наявність прізвища Пола Манафорта у списках так званої «чорної бухгалтерії» не означає, що він дійсно отримав ці кошти, адже у графі отримувачів містяться підписи інших осіб.

Напередодні керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю каналу ZIK заявив, що підпису Пола Манафорта не було в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів, доказів причетності Манафорта немає.

Як повідомляють у бюро, у матеріалах, переданих НАБУ колишнім першим заступником голови СБУ Віктором Трепаком у травні минулого року, ім’я Пола Манафорта згадується у 22 записах за період з 20 листопада 2007 року по 5 жовтня 2012 року, загальна сума витрат, вказаних у цих записах, – 12,7 мільйонів доларів США. На підставі документів Трепака детективи НАБУ і прокурори САП розпочали досудове розслідування так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів.