ЗМІ: Полу Манафорту наказали здатися владі США у справі про втручання Росії у вибори

The New York Times і CNN, посилаючись на неназвані джерела, повідомляють, що екс-голові кампанії президента США Дональда Трампа Полу Манаформу наказали здатися американській владі у зв’язку із розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США.

За повідомленням The New York Times, Манафортові і його діловому партнеру Ріку Ґейтсу наказали здатися федеральній владі 30 жовтня.

CNN повідомляє, що Манафорт має намір дотримуватися інструкції і здатися.

Агенція Reuters повідомила, що Манафорт залишив свій будинок вранці 30 жовтня, але незрозуміло, куди він вирушив.

Суть звинувачень наразі незрозуміла. Розслідування Мюллера ведеться паралельно із розслідуванням Конгресу США. Обидва ці розслідування мають на меті з’ясувати, чи існувала якась координація між кампанією Трампа на виборах 2016 року та російськими агентами для втручання у ці вибори.

У січні розвідка США заявила, що президент Росії Володимир Путін розпорядився провести «кампанію впливу» на вибори 2016 року у Сполучених Штатах.

Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією в ході передвиборної кампанії. Він не раз говорив, що заяви про російський слід в американських виборах та розслідування, які проводять щодо цього – це не що інше, як спроби демократів пояснити перемогу Трампа над Клінтон.

Росія також заперечила втручання у вибори у США.