ЗМІ: екс-голова кампанії Трампа пропонував проводити брифінги російському олігарху, наближеному до Путіна

Американські ЗМІ повідомляють, що минулого року колишній голова передвиборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт пропонував проводити інформаційні брифінги про хід кампанії 2016 року російському мільярдеру Олегу Дерипасці, який має тісні зв’язки з Кремлем.

«Якщо він потребує приватних брифінгів, ми можемо це влаштувати», – написав Манафорт в електронному листі посереднику між ним та російським алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою, повідомляють видання The Washington Post та The Associated Press.

The Washington Post повідомив, що Манафорт написав електронного листа Костянтину Килимнику, який працював з ним в Україні під час кампанії Віктора Януковича.

Манафорт звернувся до Килимника з проханням передати пропозицію приватних брифінгів Дерипасці, але чи пропозиція дійшла до останнього досі невідомо, повідомляє The Washington Post.

Цей електронний лист був надісланий трохи більше ніж за тиждень до того, як Трамп став офіційним кандидатом на посаду президента, заявили ЗМІ. Тоді Манафорт керував передвиборчою кампанією Трампа.

ЗМІ зазначають, що електронний лист став одним з десятків тисяч документів, переданих спеціальному раднику Міністерства юстиції Роберту Мюллеру, який разом з кількома комітетами Конгресу розслідує зв’язки між Росією та кампанією Трампа.

В офісі Мюллера відмовилися від коментарів. Прес-секретар Манафорта Джейсон Малоні підтвердив існування листа, але сказав The Washington Post і The Associated Press, що брифінгу вони не проводили.

У своїй заяві Малоні назвав листування «нешкідливим» і сказав, що це була частина зусиль Манафорта для збору грошей від клієнтів, які йому заборгували.

The Washington Post повідомляє, що в кількох електронних листах Манафорт та Килимник обговорювали гроші, які, за словами Манафорта, йому заборгували колишні клієнти у Східній Європі.

«Не секрет, що колишні клієнти пана Манафорта мали заборгованість перед ним після закінчення його роботи в 2014 році», – сказав Малоні.

The Washington Post також зазначив, що формулювання речень у листуванні було досить розмитим, і Дерипаску ніколи не називали на ім’я, але слідчі вірять, що мова йде саме про нього – у деяких частинах листувань є його ініціали.

В одному листі згадується термін «чорна ікра» – слідчі вірять, що вона вказує на виплати, які Манафорт сподівався отримати від колишніх клієнтів, зазначає The Washington Post.

У березні агенція The Associated Press повідомила, що перш ніж приєднатися до кампанії Трампа, Манафорт таємно працював на Дерипаску та пропонував плани щодо роботи у політичного консалтингу в Східній Європі, що, за його словами, могло би «значно піти на користь уряду Путіна».

Агенція The Associated Press процитувала американські дипломатичні листування з 2006 року, які описують Дерипаску як одного «з 2-3 олігархів, до яких Путін регулярно звертається», та «більш-менш постійну фігуру під час поїздок Путіна за кордон».

У травні 2017 року Дерипаска подавав до американського суду на The Associated Press за наклеп.

Прес-секретар Дерипаски у відповідь на запит Washington Post назвав повідомлення електронної пошти «фальшивками».

Росія заперечує втручання у вибори в США. Трамп також заявив, що не було таємної змови з його кампанією.