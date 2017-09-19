ФБР прослуховувала розмови виборчого стратега Трампа Пола Манафорта – ЗМІ

Американські мас-медіа повідомляють, що слідчі ФБР прослуховували телефонні розмови колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта за таємним розпорядженням суду і тепер планують висунути йому звинувачення. Це повідомлення може свідчити, на думку західної преси, що спеціальний слідчий, який вивчає роль Росії у виборчій кампанії у США, щільніше стискає коло довкола Манафорта.

Як повідомило видання The New York Times, із посиланням на два джерела, знайомі зі справою, агенти США повідомили Полу Манафорту, що планують обвинувачення після здійсненого у липні в його будинку у Вірджинії обшуку.

А телеканал CNN, посилаючись на анонімні джерела, повідомив того ж дня, що слідчі мали секретний наказ від суду прослуховувати Манафорта до і після президентських виборів 2016 року.

CNN заявила, що інтерес до Пола Манафорта посилився через перехоплені повідомлення між ним і росіянами. Повідомляється, що підслуховування тривало до 2017 року, в тому числі, коли Манафорт особисто спілкувався з Трампом, що став президентом. Телеканал повідомляє, що невідомо, чи були записані якісь слова Дональда Трампа.

CNN заявив, що ФБР слухало розмови у червні 2016 року, коли син майбутнього президента Дональд Трамп-молодший, Пол Манафорт і головний радник Білого дому Джаред Кушнер зустрічалися з російським адвокатом, яка обіцяла надати негативну інформацію про суперницю Трампа, демократа Гілларі Клінтон.

Манафорт і його адвокати поки ці повідомлення не коментували.

ТВІТ:

Як працюють слідчі в США, за даними газети The New York Times: «В липні підібрали ключі до замка від вхідних дверей, провели рейд в будинку Манафорта і погрожували йому висуненням звинувачень». Тактику Мюллера видання називає «жорсткою»:

Газета The Financial Times пише, що головний слідчий щодо ролі Росії в американських виборах, Роберт Мюллер (колишній директор ФБР), звужує коло довкола Манафорта.

«Кажуть, що деякі з підслуханих розмов викликали стурбованість, що Манафорт переконував Росію втрутитись у президентські вибори для допомоги Трампу, – це твердження неодноразово дратувало Трампа і спонукало його критикувати розслідування Мюллера», – пише газета.

Пол Манафорт є однією з ключових фігур у розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою.

ТВІТ:

Мюллер дає Білому дому прізвища шести помічників, яких він хоче допитати щодо розслідування про втручання Росії у вибори.

Трамп найняв Манафорта, в послужному списку якого робота на адміністрації президентів Джеральда Форда та Рональда Рейгана, в ролі головного виборчого стратега у квітні 2016 року. Але менше аніж за півроку Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем і його роботу на Партію регіонів в Україні.

В Україні Манафорт працював із 2005-го по 2014 рік. Незважаючи на те, що ім’я Пола Манафорта було в так званій «амбарній книзі» Партії регіонів, де позначались проплати політтехнологам, політикам та експертам, в «книзі» все ж немає підпису самого Манафорта, і проти нього в Україні не висунуто жодного звинувачення.