Розмови екс-голови виборчого штабу Трампа прослуховувало ФБР до і після виборів у США – ЗМІ

ЗМІ США повідомляють, що слідчі ФБР прослуховували телефонні розмови колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта за таємним розпорядженням суду і тепер планують висунути йому звинувачення.

Як повідомило 18 вересня видання The New York Times з посиланням на два джерела, знайомі зі справою, агенти США повідомили Манафорту, що планують обвинувачення після здійсненого у липні в його будинку у Вірджинії обшуку.

Телеканал CNN, посилаючись на анонімні джерела, повідомив того ж дня, що слідчі мали секретний наказ від суду прослуховувати Манафорта до і після президентських виборів 2016 року.

CNN заявила, що інтерес до Пола Манафора посилився через перехоплені повідомлення між ним і росіянами. Повідомляється, що підслуховування тривало до 2017 року, в тому числі, коли Манафорт особисто спілкувався з Трампом, що став президентом. Телеканал повідомляє, що невідомо, чи були записані якісь слова Дональда Трампа.

CNN заявив, що ФБР слухало розмови у червні 2016 року, коли Дональд Трамп-молодший, Пол Манафорт і головний радник Білого дому Джаред Кушнер зустрічалися з російським адвокатом, яка обіцяла надати негативну інформацію про суперницю Трампа, демократа Гілларі Клінтон.

Манафорт і його адвокати поки ці повідомлення не коментували.

Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. Всередині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.