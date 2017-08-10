Слідчі ФБР провели обшук в будинку Манафорта

Обшук, який провели американські слідчі в будинку Пола Манафорта, колишнього керівника передвиборчої кампанії президента Дональда Трампа, свідчить про серйозний поступ у слідстві щодо російського втручання у вибори, вважають американські коментатори. Вони звертають увагу на те, що для проведення такого обшуку потрібен був спеціальний дозвіл суду, тобто слідчі мали надати переконливі докази того, що було скоєно злочин.

Про те, що слідчі з команди спеціального прокурора в справі розслідування «Рашаґейту» Роберта Мюллера провели обшук у будинку впливового члена команди Трампа, стало відомо лише 9 серпня. Про нього першою написала газета Washington Post. Хоча сам обшук відбувся в будинку Пола Манафорта в Александрії, що під Вашингтоном, ще перед світанком 26 липня.

Як повідомляють американські медіа, агенти Федерального бюро розслідувань вилучили документи, пов’язані з податками та закордонними банківськими рахунками. Як повідомляє агентство «Рейтер», слідство цікавилося, серед іншого, фінансовими зв’язками Манафорта з українськими політиками.

Адвокати Манафорта підтвердили журналістам, що обшук відбувся, а також заявили, що Манафорт співпрацював зі слідчими. Проте аналітик з юридичних питань телекомпанії CNN Майкл Зельдін звертає увагу на те, що обшук у квартирі Манафорта відбувся вночі і без попередження. А і це, на його думку, суперечить заявам про те, що Манафорт повністю співпрацює зі слідством.

«Спеціальні агенти з команди спеціального прокурора Роберта Мюллера вважають, що він щось приховує. Вони провели обшук перед світанком, що є нормальною практикою у такому випадку, бо вони вважають, що у цьому разі людина, в чиєму помешканні проводиться обшук, не зможе знищити чи зманіпулювати доказами, яких вони шукають», – говорить юрист телекомпанії CNN.

Колишній заступник генерального прокурора США Ренато Маріотті вважає, що сам факт обшуку означає, що слідство дійшло висновку, що Манафорт не надав достатньо доказів у інших справах. Інші юристи вважають, що таким чином слідство посилює в тому числі й психологічний тиск на Манафорта і змушує його дати важливіші свідчення.

Пола Манафорта розслідують за звинуваченням у відмиванні грошей, але його вважають також важливим свідком у справі російського втручання в американські президентські вибори. За повідомленнями в американській пресі, напередодні рейду Манафорт зустрічався з представником слідчого комітету американського Сенату, який розслідує вплив Росії на американські президентські вибори.

Американські слідчі органи дійшли висновку, що викрадення та публікація компрометуючих листів кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон були здійснені російськими хакерами, щоб допомогти Дональду Трампу стати президентом.

Сам Трамп називає слідство в цій справі «полюванням на відьом», яке відволікає його і його адміністрацію від здійснення обіцянок, даних під час передвиборчої кампанії.