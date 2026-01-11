Доступність посилання

Щодня понад 4 км лісом до школи: історія дітей із Синевирської громади Закарпаття

Щодня понад 4 км лісом до школи: історія дітей із Синевирської громади Закарпаття
Щодня понад 4 км лісом до школи: історія дітей із Синевирської громади Закарпаття

Підйом о 6-й ранку, швидкі збори, а потім приблизно 40 хвилин пішки через ліс і гори – так щодня ходять до школи діти з віддалених присілків на Закарпатті.

Звісно не всі – до більшості може під’їхати шкільний автобус. Але зо три десятки школярів з однієї лише Синевирської громади дістаються до школи саме так. Кореспонденти Радіо Свобода також пройшли цим маршрутом і вражені – тримати один темп з дітьми в цій подорожі було доволі складно. А уявити її в дощ чи сильний сніг – і поготів. Скільки доводиться проходити в день, чому дорога в школу легша, ніж додому, чи бояться діти вовків, яких за останні кілька років у Карпатах значно побільшало – про все це в матеріалі Радіо Свобода.

