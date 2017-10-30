У США чекають оприлюднення обвинувачень щодо втручання Росії у вибори

У Вашингтоні очікують можливого оголошення перших кримінальних обвинувачень, пов’язаних зі спробами Росії виливати на минулі американські президентські вибори. Тим часом президент США Дональд Трамп знову наголосив, що вважає розслідування безпідставним «полюванням на відьом».

Низка провідних американських ЗМІ минулого тижня повідомили, що федеральне велике журі присяжних схвалило висунення обвинувачень, приготовлених розслідуванням на чолі з Робертом Мюллером, і що це буде оприлюднено, очевидно, у понеділок.

Офіційного підтвердження цієї інформації не було, і наразі не відомо ні імен, ні змісту обвинувачень.

Правники кажуть, що перші обвинувачення можуть стосуватися другорядних постатей у справі, оскільки обвинувачі часто вибудовують свої справи, починаючи з посадовців нижчого рангу, і лише згодом зосереджуються на провідних постатях.

Вважають, що Мюллер, зокрема, вивчає діяльність двох ключових членів виборчої кампанії Трампа: колишнього радника з питань національної безпеки Майкла Флінна та Пола Манафорта, який був менеджером виборчої кампанії Трампа минулого року.

Пол Манафорт працював для Партії регіонів та президента Віктора Януковича в Україні і, як припускають, мав зв’язки з Росією. Майкл Флінн пропрацював радником менше місця і був звільнений з посади за те, що збрехав віце-президентові Майку Пенсу та іншим посадовцям про його контакти з послом Росії у Вашингтоні.

На додаток до розслідування, очолюваного Мюллером, можливі зв’язки виборчої команди Трампа з Росією розслідують у Конгресі США.

На початку 2017 року представники провідних американських розвідслужб дійшли висновку, що російський президент Володимир Путін особисто керував кампанією, що мала на меті спотворити демократичний процес і допомогти перемозі Дональда Трампа.

Трамп завжди наполягав, що ніякої взаємодії з російською стороною не було. Натомість він звинуватив партію демократів та Гілларі Клінтон. «Демократи використовують це жахливе (і погане для нашої країни) полювання на відьом для ненависної політики, але республіканці тепер боряться, як ніколи раніше», – зазначив Трамп у Twitter. «Є так велика провина у демократів/Клінтон і тепер є злива нових фактів. РОБІТЬ ЩОСЬ!», – додав він.

Президент США також стверджує, що розслідування російського впливу відволікає увагу від податкової реформи республіканців. «Це не випадковість», – наголосив він.

Юридичний радник Трампа Тай Кобб оприлюднив заяву, в якій наголосив, що коментарі президента не стосуються того, що робить розслідування Мюллера. «Попри багато припущень, сьогоднішні коментарі президента не стосуються дій спеціального слідства, з яким від продовжує співпрацювати», – зазначив Кобб.