Доброї волі від Путіна США не дочекаються – Потєхін

«Москва чекає, чи почне Вашингтон примушувати Київ до виконання Мінська». Так експерт Олександр Потєхін оцінив в ефірі Радіо Свобода очікування Росії від запланованої на сьогодні, 27 жовтня зустрічі у Києві спецпредставника США Курта Волкера і президента України Петра Порошенка. Експерт не вбачає з боку Володимира Путіна ані найменшої готовності до компромісу на Донбасі. А вплив США на Росію з метою виконання Міських угод Потєхін вважає недостатнім. Із ним не погоджується політолог Володимир Горбач: наявного тиску США на Росію вистачає. Натомість аналітик Микола Бєлєсков зазначив: сенатори Бен Кардін і Джон МакКейн недарма розкритикували Білий дім за зволікання з законом про санкції щодо Росії. А у Держдепартаменті США підкреслюють, що працюють над питанням санкцій.

Наявного тиску США на Росію з метою мирного врегулювання на Донбасі в принципі достатньо. Це заявив Радіо Свобода політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Хоча, зауважує експерт, США ще мають фінальний метод тиску на Росію, який вони відкладають. Йдеться про впровадження універсального закону про санкції, Вашингтон все ж притримує його як «дамоклів меч».

«Фінальним етапом буде лютий місяць і звіт фінансової розвідки Сполучених Штатів щодо тих коштів, які належать російським політичним елітам і зберігаються на Заході. В принципі, ця загроза є і це метод тиску на позицію Росії. Він відкладений в часі до російських президентських виборів, до лютого місяця. Сполучені Штати поєднують вже той тиск, що є, і він буде розгортатись. Нового чогось придумувати поки що навіть і не потрібно», – вважає він.

Фінальним етапом буде лютий місяць і звіт фінансової розвідки США щодо коштів, які належать російським політичним елітам і зберігаються на Заході

​Експерт-американіст Олександр Потєхін не поділяє думки колеги. Він переконаний, що пасивне очікування санкцій лише нашкодить мирному врегулюванню на Донбасі.

«Треба не тільки підсилювати санкції, треба не затягувати таку паузу очікування доброї волі Путіна. Нічого ми не дочекаємося. Тиск, тиск і тиск – от що потрібно. Поки що я такого інтенсивного тиску не спостерігаю», – наголосив Потєхін в ефірі «Ранкової Свободи».

Тиск, тиск і тиск – от що потрібно. Поки що я такого інтенсивного тиску не спостерігаю

За його спостереженнями, США остерігаються вдаватися до подальшої протидії діям Росії, бо вбачають в ній партнера по інших напрямах міжнародної політики: наприклад, у розв’язанні сирійського конфлікту та щодо ядерної програми КНДР.

Із Потєхіним погоджується аналітик Інституту світової політики Микола Бєлєсков. Він звертає увагу на те, що росіяни бояться санкцій сильніше, ніж американці готові їх упровадити. Як аргумент експерт наводить новину про створення в Росії окремого банку, покликаного захистити російську оборонну промисловість від посилення санкцій.

«Вони готуються саме до ще не запроваджених санкцій американців, які передбачаються законом з протидії відповідним державам, ворожим США», – пояснює Бєлєсков. Водночас звертає увагу на те, що адміністрація Трампа не поспішає сповна задіяти санкційний інструментарій.

Росіяни готуються саме до ще не запроваджених санкцій американців

«Сенатор Маккейн, інший відомий сенатор Бен Кардін висловлюють своє занепокоєння тим, що по суті потенціал не використовується. Вони навіть визнають, що в них немає елементів тиску на адміністрацію Трампа, щоб змусити реалізувати той потенціал».

Та незважаючи на побоювання щодо санкцій, Кремль не планує йти на поступки, впевнений Олександр Потєхін. Натомість Москва і надалі бере участь у переговорах (зокрема, за участю Владислава Суркова, з яким спілкується Курт Волкер) винятково заради досягнення своїх стратегічних цілей.

«Весь сенс перемовин з точки зору Москви: чи почне Вашингтон тиснути на Україну для того, щоб ця миротворча місія по суті легалізувала російську присутність на українському Донбасі», – стверджує він.

Експерт впевнений, що Росія не відступиться від свого наміру перетворити Донбас на чинник дестабілізації для України, якщо не примусити Путіна до цього. До таких інструментів примусу, крім санкцій, відноситься і летальна зброя, яку досі не надали українській армії. Це, на переконання Потєхіна, пов’язано зі сподіваннями адміністрації Трампа заручитися підтримкою Володимира Путіна в умиротворенні Північної Кореї.

«З точки зору, яка панує у вашингтонських кабінетах, Північна Корея пов'язана з Україною. А саме: якщо американці хочуть і розраховують без будь-яких підстав на конструктивну позицію Москви в питанні замирення, пацифікації Північної Кореї – то не треба дратувати її Україною, от і все», – аргументує він.

Микола Бєлєсков визнає, що дискусія навколо надання Вашингтоном летального озброєння фактично завмерла, проте закликає не вбачати в цій допомозі панацею.

«Давайте моделювати ситуацію: Україна на ті 50 мільйонів доларів, про які говорилося, отримала поставки протитанкового озброєння. В кращому випадку вони могли б зупинити провокації на лінії зіткнення. Дуже важко уявити, як би вони врешті-решт змусили змінити калькуляції Кремля».

Тож аналітик закликає не проводити паралелей між скорочення кількості обстрілів на Донбасі та зміною глобальних намірів Росії. Натомість Микола Бєлєсков вказує на те, що Москва, не відступаючи від власних позицій, досі не змусила Київ відступити від своїх.

Важко уявити важелі, якими ми з нашими партнерами можемо змусити Росію вийти з Донбасу. Так само на практиці важко уявити, як Росія може досягнути своїх цілей щодо України

«У нас важко зараз уявити ті важелі, якими ми з нашими партнерами можемо змусити Росію вийти з Донбасу. Так само на практиці важко уявити, як Росія врешті-решт може досягнути своїх фінальних політичних цілей щодо України. Як мінімум, рівень політичної підтримки, який ми хотіли зберегти з боку Сполучених Штатів – цю мету ми виконали», – зазначає він.

Олександр Потєхін тим часом застерігає: після президентських виборів у березні 2018 року російська позиція не тільки не змінитися, а може стати жорсткішою.

«Після виборів ми побачимо ще більш непоступливого Путіна з іще більшими амбіціями і авантюризмом. Чекаючи, вичікуючи, допомагаючи отримувати оці іміджеві виграші Путіну, Сполучені Штати граються в, я б сказав, гру, яка не може принести якогось позитивного результату для України», – заключив Потєхін.

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