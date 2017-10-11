Чільні сенатори США розкритикували Білий дім за зволікання з законом про санкції щодо Росії

У США двоє чільних членів Сенату від обох провідних політичних партій звинуватили адміністрацію президента Дональда Трампа у зволіканні з запровадженням нового закону, що посилює санкції щодо Росії.

Як заявили сенатори Бен Кардін (демократ) і Джон МакКейн (республіканець) у своєму листі, Білий дім не подав інформації про російську оборону і розвідку, як того вимагає закон.

Таке зволікання ставить під сумнів відданість адміністрації Трампа законові про санкції, що був підписаний і набув сили закону понад два місяці тому, заявили МакКейн, який очолює комітет Сенату у справах силових структур, і Кардін, що є чільним демократом у комітеті Сенату з закордонних відносин.

За їхніми словами, в адміністрації мали досить часу, щоб виконати вимоги закону.

У Білому домі ще не відповіли на цього листа.

Станом на 11 жовтня Білий дім чи установи адміністрації не оприлюднили жодного документа стосовно фізичних і юридичних осіб, що діють на користь російським розвідці й обороні, з тим, щоб проти них можна було накласти санкції. Відповідно до закону, це мали зробити не пізніше ніж 1 жовтня.

Це вже другий лист МакКейна і Кардіна з критикою адміністрації Трампа через невиконання положень закону.

Трамп, який постійно закликає до поліпшення відносин із Росією, критикував законопроект про санкції проти Москви, але неохоче підписав ухвалений Конгресом закон 2 серпня. Цей акт також передбачає законодавче врегулювання санкцій проти Ірану і Північної Кореї, які Трамп підтримує.

При цьому Трамп, підписавши закон, заявив, що Конгрес втрутився в повноваження президента, вимагаючи від нього дотримуватися санкцій і не знімати й не послаблювати їх без згоди Конгресу. Він також дав знати, що може виконувати закон не в повному обсязі.

Серед іншого, закон накладає обмеження на компанії, пов’язані з енергетичними проектами в Росії, і на банки, що фінансують такі проекти. Закон також вимагає від президента повідомляти Конгрес про намір змінювати санкції і залишає за законодавцями право блокувати такі пропоновані зміни.

І МакКейн, і Кардін давно відомі як гучні критики президента Росії Володимира Путіна і політики Кремля, і зовнішньої, і внутрішньої.