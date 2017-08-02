Пелосі: Конгрес не може дозволити Трампу уникнути санкцій щодо Росії

Лідер демократичної меншості у Палаті представників США Ненсі Пелосі занепокоєна коментарем президента Дональда Трампом щодо закону про санкції проти Росії, який він підписав 2 серпня.

За словами Пелосі, заява Трампа викликає питання щодо наміру його адміністрація виконувати документ. «Республіканський Конгрес не може дозволяти Білому дому уникнути обов’язку запровадити ці санкції за нахабний напад Росії на нашу демократію», – зазначила Ненсі Пелосі.

У коментарі Трампа, поширеній Білим домом, мовиться, що президент США бачить серйозні недоліки у законі, але підписує його задля національної єдності. Президент США вважає, що цей документ демонструє «волю американського народу побачити, як Росія робить кроки для поліпшення відносин зі Сполученими Штатами».

«Моя адміністрація сподівається, що Конгрес утримуватиметься від використання цього недосконалого документа, який перешкоджає нашій роботі з європейськими союзниками задля врегулювання конфлікту в Україні, а також зусиллям усунути будь-які непередбачувані наслідки для американського бізнесу і наших союзників», – відзначив Дональд Трамп.

Сенат США 27 липня проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Обмеження також стосуються Північної Кореї та Ірану. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.