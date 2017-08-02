Трамп підписав закон про санкції щодо Росії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про запровадження нових санкцій щодо Росії, повідомляють у Білому домі.

Сенат США 27 липня проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Обмеження також стосуються Північної Кореї та Ірану. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.