Трамп невдовзі підпише закон про запровадження нових санкцій проти Росії – Пенс (ВИПРАВЛЕНО)

Президент США Дональд Трамп «дуже скоро» підпише закон про запровадження санкцій проти Росії. Про це заявив віце-президент США Майк Пенс 1 серпня на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Грузії Ґіорґі Квірікашвілі у Тбілісі, аудіозапис якої оприлюднений на сайті Білого дому.

За словами віце-президент США, для скасування санкцій потрібне виконання Москвою своїх зобов'язань.

«Президент і Конгрес єдині у нашому повідомленні Росії: кращі відносини і звільнення від санкцій можливі за умови, якщо Росія спочатку скасує дії, через які санкції було запроваджено. Ми сподіваємось на кращі дні та на кращі відносини з Росією», – заявив Пенс.

Сенат США 27 липня проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.