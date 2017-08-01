Німеччина закликає партнерів по ЄС протистояти новим антиросійським санкціям США

Міністр економіки Німеччини Брігітта Ципріс 31 липня закликала партнерів по Євросоюзу протистояти новим санкціям США, які могли б зашкодити західним компаніям, що мають справу з Росією.

«Ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву. Американці не можуть карати німецькі компанії за те, що вони мають бізнес-інтереси в іншій країні», – сказала Ципріс в інтерв’ю німецькій медіагрупі Funke.

«Звісно, ми не хочемо торговельної війни. Але важливо, щоб зараз Європейська комісія розглянула контрзаходи», – додала німецький міністр.

Нові санкції, спрямовані насамперед проти енергетичних компаній Росії, є частиною законопроекту, схваленого Конгресом США минулого тижня. Очікується, що цей документ буде підписаний президентом Дональдом Трампом.

Положення, що впливають на бізнес європейських компаній, дозволять Трампові застосувати санкції й до західних партнерів російського «Газпрому». Це зокрема, стосується будівництва газопроводу «Північний потік-2», спільного російсько-німецького проекту транспортування газу через Балтійське море.