Потєхін: закон США щодо антиросійських санкцій – це шедевр

Президент США Дональд Трамп невдовзі підпише ухвалений майже одноголосно Конгресом закон про санкції проти Росії. Про це заявив 1 серпня віце-президент США Майк Пенс, перебуваючи з візитом у Грузії. А тим часом в ЄС дехто незадоволений. «Дії США суперечать міжнародному праву. Американці не можуть карати німецькі компанії за те, що вони мають бізнес в іншій країні», – стверджувала міністр економіки Німеччини Брігітта Ципріс. Санкції США і сподівання Путіна на «союзників» в Європі: чи загальмує «старий континент» американську протидію щодо агресора проти України? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Андрій Бузаров, член громадської ради при МЗС України; Олександр Потєхін, американіст, головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України; Леонід Радзиховський, російський журналіст та політичний експерт.