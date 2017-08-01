Депортація американських дипломатів з Росії – це «крик душі» – Моцик

Скорочення американського дипломатичного корпусу в Росії – це відчайдушна реакція Москви не тільки на санкції, а й на видворення 35 російських депутатів з США минулого року, впевнений колишній надзвичайний та повноважний посол України в США Олександр Моцик. Тепер налагодження стосунків між двома країнами в близькому майбутньому можна не чекати, впевнений доктор історичних наук та головний науковий співробітник Інституту всесвітньої історії НАН України Олександр Потєхін. Втім, зазначає він, для України це не проблема – скоріше, навпаки.

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– Президент Росії Володимир Путін зажадав, щоб США до 1 вересня скоротили число працюючих в Росії дипломатів і технічних співробітників на 755 осіб. Чи є підстави казати про цей дипломатичний скандал як про початок нової холодної війни між Росією і США?

Олександр Потєхін: Холодна війна триває після невдалої спроби перезавантажити російсько-американські відносини за президента Обами десь із 2009-2010 року. Захід не хоче цього визнати, але від того, як ви це будете називати, сутність не зміниться. Росія поводиться в такий спосіб, що нормальні відносини з нею неможливі.

– Що на дипломатичній мові означає відкликання дипломатичних працівників?

Олександр Моцик: Є різна природа відкликання. Висилка російських дипломатів зі США була покаранням за втручання Росії в американські вибори. У зв’язку з цим адміністрація Обами прийняла рішення вислати 35 російських дипломатів зі США. Очевидно, вони займалися діяльністю, несумісною з дипломатичним статусом.

Це вже «крик душі»: Путін сподівався, що буде змога домовитись із адміністрацією Трампа, але ці надії не збулися

Зворотна відповідь Росії – це вже «крик душі»: Путін сподівався, що буде змога домовитись із адміністрацією Трампа, але ці надії не збулися, тому що втрутився Конгрес та прийняв такі санкції, які президент вже не може скасувати.

– Наскільки американці та росіяни наблизилися до відкликання послів?

Олександр Моцик: Думаю, на цьому етапі до цього не дійде. Відкликання послів – це серйозна справа, і якщо глобальна держава – США – та держава, яка безпідставно претендує на такий статус – Росія, будуть займатись такими речами, то це дуже сумно.

Зараз росіянам буде дуже важко приїхати до Америки, і це буде перший крок, який Америка вживатиме проти Росії. Це торкнеться не 755 чоловік (американських допломатів – ред.), а мільйонів росіян.

Олександр Потєхін: Я б не став драматизувати відкликання послів. Я дивився інтерв’ю Путіна Соловйову. Путін був надзвичайно миролюбно налаштований. Він назвав сфери, в яких абсолютно не збирається перешкоджати російсько-американському співробітництву: спільна робота в космосі, спільні енергетичні проекти. Ніякої холодної війни немає з точки зору Володимира Володимировича. Він наполягав, що Росія не робитиме ніяких кроків у відповідь на санкції Америки.

– У свою чергу, віце-президент США Майк Пенс заявив у ході візиту до Естонії, що США готові скасувати антиросійські санкції, якщо Росія відмовиться від дій, які призвели до запровадження обмежень. Який висновок із цієї заяви мають або можуть зробити в Москві?

Сподіватися на те, що Сполучені Штати, навіть надалі посилюючи санкції, зможуть змусити Путіна відмовитися від агресії в Україні, немає ніяких підстав

​Олександр Потєхін: В Москві не можуть піти на реалізацію Мінських угод в повному обсязі. Для Путіна головне – як він виглядає в очах росіян. Сподіватися на те, що Сполучені Штати, навіть надалі посилюючи санкції, зможуть змусити Путіна відмовитися від агресії в Україні, немає ніяких підстав. Але, звичайно, погіршення російсько-американських відносин потрібне і вигідне Україні.

– До яких кроків у таких умовах варто вдатися українському керівництву і українській дипломатії? Можливо, й офіційному Києву варто вдатися до дипломатичного демаршу щодо Москви?

Олександр Моцик: Зараз обговорюється питання запровадження віз (між Україною і Росією – ред.). Воно має свою логіку, тому що основна загроза для нас – це, на жаль, Росія, тому нам потрібно думати, наскільки введення віз може підвищити рівень нашої безпеки. Рішення з цього приводу буде прийматися парламентом і урядом.

– Що ви можете сказати з приводжу неоднозначної реакції Європи на посилення американських санкцій проти Росії?

Олександр Потєхін: Так, декому це не подобається. Але сподіватися на те, що завтра «загостряться міжімперіалістичні суперечності» між окремими країнами Європи та США… Звичайно, особистий стиль президента Трампа негативно впливає на ці відносини, але, на щастя, в Америці є працююча демократія. Трамп прийшов до Білого дому, щоб миритися з Росією, а йому сказали, що миритися треба так, щоб не зашкодити національним інтересам США. І він вже це зрозумів.

Хто готовий в Європі на сьогодні дружити з Росією? Меркель? Ні. Макрон? Ні. А якщо Європа буде більш самостійним гравцем у міжнародних відносинах, для України це тільки вигідно. США далеко, а Європа – це наші сусіди.

– Наскільки тривалим може бути протистояння між США і Росією, на вашу думку?

Олександр Потєхін: До принципових режимних змін в Росії, повернення її до цивілізованих норм поведінки на міжнародній арені – а за Путіна це неможливо абсолютно – це буде загострюватись.

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