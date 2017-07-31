Російська відповідь Америці за санкції: Путін порахував американських дипломатів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що персонал американських дипломатичних місій в Росії скорочується на 755 осіб. Штат місій становитиме 455 осіб – стільки ж, скільки є працівників у російських дипмісіях у США. За словами Путіна, це рішення МЗС він санкціонував особисто – у відповідь на посилення антиросійських санкцій Конгресом США. Аналітики звертають увагу на те, що Росія повертається до часів Холодної війни, і не тільки на рівні пропагандистської риторики.

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Росія зажадала, щоб США до 1 вересня скоротили число працюючих в країні дипломатів і технічних співробітників до 455 осіб – стільки ж росіян, за твердженням російського зовнішньополітичного відомства, працюють в дипломатичних установах на території США. Крім того, з 1 серпня Росія «призупиняє використання посольством США в Росії всіх складських приміщень і дачі в Срібному бору».

У минулому депутат Держдуми і головний редактор журналу Америка Костянтин Боровий вважає, що російська відповідь на американські санкції цілком очікувана.

Правильною відповіддю було б, звичайно, припинення агресії в Україні, звільнення Криму. Але Кремль поки не готовий на такі кроки

«Кремль намагається хоч чимось відповісти на санкції. Правильною відповіддю було б, звичайно, припинення агресії в Україні, звільнення Криму. Але Кремль поки не готовий на такі кроки. Було б дивно, якби російські спецслужби, а саме вони сьогодні при владі в Кремлі, якось інакше відповідали. Йде боротьба за збереження влади в Росії», – зазначив Боровий.

Порахували

У нинішній відповіді на американські санкції вражає цифра – Росію повинні покинути 755 співробітників американського диппредставництва. Російська сторона оголосила, що зараз на її території працює 1210 працівників американського дипломатичного відомства.

Колишній заступник міністра закордонних справ Росії Георгій Кунадзе провів свій підрахунок. Він каже, що за офіційними даними, в США акредитовано 160 російських дипломатичних і консульських працівників, і ще близько 100 осіб працює в представництві Росії при ООН. Якщо додати близько 200 людей, які працюють в консульствах, то, приблизно виходить 455 осіб. Саме ця цифра була названа Путіним. Георгій Кунадзе звертає увагу на те, що нинішня ситуація повертає нас до часів Холодної війни.

«За радянських часів між СРСР і країнами, так званими потенційними противниками, існувала квотна система. Система ця існувала всі роки Холодної війни. І в цьому сенсі спроба привести в даному випадку чисельність американських співробітників в Росії в кількісну відповідність з чисельністю російських закордонних співробітників у США. На мій погляд, це такий символічний жест, який означає оголошення нової Холодної війни», – вважає Кунадзе.

Володимир Путін, виступаючи на державному російському телебаченні, дав зрозуміти, що іншої відповіді на американські санкції не буде. Тож, висилка великої кількості американських дипломатичних представників є запізнілою відповіддю на висилку російських дипломатів наприкінці минулого року зі США і реакцією на посилення санкцій.