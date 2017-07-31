Американським дипломатам достроково закрили доступ до дачі у Москві – посольство США

Американських дипломатів у Росії вже другий день не пускають на посольську дачу у Срібному бору попри те, що офіційна заборона на її відвідування почне діяти 1 серпня. Речниця посольства США у Росії Марія Олсон повідомила «Интерфаксу», що дипломати не можуть потрапити на дачу, щоб забрати свої речі.

У МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають покинути 755 дипломатів США.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції.