Кремль: США самі мають вирішити, кого з дипломатів у Росії скоротити

У Кремлі заявляють, що США самі мають вирішити, кого з дипломатів, що працюють у Росії, звільнити після вимог Москви.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков 31 липня заявив, що серед 755 співробітників диппредставництв США, скорочення яких вимагає Росія, можуть опинитися і російські громадяни, які працюють в американських дипломатичних установах.

«У Росії немає аж стільки американських дипломатів. Ми говоримо про дипломатів, людей без дипломатичного статусу, а також місцевих найманих працівників, тобто громадян Росії, які працюють (у посольстві й консульствах США в Росії)», – заявив Пєсков.

Москва закликала до зменшення числа дипломатів США у Росії після того, як американські законодавці підтримали нові санкції проти Москви.

За словами Пєскова, немає сенсу чекати, поки президент США Дональд Трамп підпише закон про санкції.

Раніше у МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають покинути 755 дипломатів США.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції.