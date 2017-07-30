755 дипломатів США мають покинути Росію – Путін

Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають покинути 755 дипломатів США.

«З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно. Тому що з тисячі з гаком співробітників – дипломатів та технічних працівників, які досі ще працюють у в Росії, 755 повинні будуть припинити свою діяльність у Російській Федерації», – сказав Путін в інтерв’ю ведучому російського телеканалу ВГТРК.

Законопроект, у якому також ідеться про санкції проти Ірану і Північної Кореї як покарання за випробування ракетної зброї, був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, щоТрамп підпише законопроект про санкції.