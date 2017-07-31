США розглядають відповідь на рішення Путіна вислати з Росії понад 750 американських дипломатів

Державний департамент США назвав вимогу російського президента Володимира Путіна про скорочення американського дипломатичного персоналу в Росії на 755 співробітників «гідною жалю та незаслуженою дією». Зовнішньополітичне відомство також вказало, що Вашингтон розглядає можливу відповідь.

«Ми оцінюємо вплив такого обмеження й те, як ми будемо реагувати на це», – ідеться в повідомленні Держдепартаменту США 30 липня.

Російський президент Володимир Путін 30 липня заявив, що Росію мають залишити 755 дипломатів США.

«З точки зору роботи дипломатичного відомства це цілком відчутно», – сказав Путін в інтерв’ю державному телебаченню Росії.

Раніше у МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, щоТрамп підпише законопроект про санкції.