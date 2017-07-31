Скорочення штату дипломатів США може вплинути на видачу віз росіянам – посольство

Скорочення штату американських дипломатів у Росії може позначитися на оперативності консульської діяльності і видачі американських віз росіянам, заявила прес-аташе посольства США у Росії Марія Олсон.

За її словами, ще занадто рано говорити конкретно. «Але цілком можливо, що це призведе до зниження оперативності консульської діяльності», – зазначила Олсон «Интерфаксу».

Вона наголосила, що рішення російської влади скоротити до 455 осіб кількість дипломатів і технічних співробітників «нічим не обґрунтоване і викликає жаль».

У МЗС Росії заявили, що до 1 вересня Вашингтон має скоротити кількість дипломатів до 455. Російський президент Володимир Путін заявляє, що Росію мають покинути 755 дипломатів США.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції.