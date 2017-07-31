Пенс: за Трампа США притягуватимуть Росію до відповідальності через дестабілізаційні дії

Віце-президент США Майк Пенс заявляє, що за правління президента Дональда Трампа США продовжать притягувати Росію до відповідальності за її дестабілізаційні дії. Про це Пенс заявив 31 липня під час виступу перед силами безпеки Естонії в Таллінні.

«Президент Трамп закликав Росію припинити дестабілізаційні дії в Україні й деінде, а також зупинити підтримку ворожих режимів Північної Кореї й Ірану. За президента Трампа США продовжать протягувати Росію до відповідальності за її дії. І ми закликаємо європейських союзників і друзів робити так само. На знак нашої відданості цьому президент Трамп дуже скоро підпише законодавство, що посилює і систематизує санкції США проти Росії», – сказав Пенс.

Він додав, що для поліпшення відносин зі США і зняття санкцій Росія має припинити дестабілізаційні дії.

«Перевагою для Сполучених Штатів є конструктивні відносини з Росією, що базуються на співпраці, на спільних інтересах. Росія також заявляла, що хотіла б нормалізувати свої відносини зі США. На жаль, минулого тижня Москва вдалася до радикального кроку щодо скорочення дипломатичної присутності США в Росії. Президент Трамп чітко дав зрозуміти: Америка відкрита до кращих відносин із Росією, але президент і наш Конгрес єдині в посланні: поліпшення відносин і зняття санкцій у першу чергу вимагатиме від Росії скасування дій, що призвели до запровадження санкцій», – заявив віце-президент США.

Сенат США 27 липня майже одностайно проголосував на підтримку нових санкцій проти Росії. Документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Білому домі заявили, що Трамп підпише законопроект про санкції.