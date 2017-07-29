Держсекретар США: нові санкції підтвердили волю домогтися від Росії поліпшення відносин

Майже одноголосні голосування за законопроекти про нові санкції щодо Росії в обох палатах Конгресу США свідчать про рішучу волю американського народу домогтися від Росії кроків до поліпшення відносин зі Сполученими Штатами Америки, заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

За його словами, він сподівається на таку співпрацю з Росією, за якої санкції стали б непотрібними.

Раніше, пізно ввечері у п’ятницю за американським часом, у Білому домі оголосили, що президент США вирішив підписати закон, що, серед іншого, передбачає посилення санкцій щодо Росії через її втручання у президентські вибори у США 2016 року, яке підтвердили раніше у спільній заяві всі спецслужби США і яке Москва продовжує заперечувати.

Перед цим, напередодні заяви Білого дому, Росія оголосила у п’ятницю свої нові санкції проти США у відповідь на схвалення санкційного закону в Конгресі. Йдеться про припинення доступу американців до частини їхньої дипломатичної власності в Росії – складу і дачі під Москвою, – а також про різке примусове скорочення чисельності дипломатичних представників США в Росії.

При цьому чільні російські дипломати заявили, що й далі готові нормалізувати двосторонні відносини зі США і співпрацювати з найважливіших міжнародних питань, але тільки на підставах взаємності, взаємної поваги і дотримання рівноваги інтересів.

Попередніми днями законопроект про санкції був схвалений у США в Сенаті 98 голосами проти 2, а перед тим у Палаті представників 419 голосами проти 3. Це давало знати, що в Конгресі є більш ніж достатньо голосів, щоб подолати ймовірне вето Трампа, якби він до нього вдався. Президент США раніше різко критикував цей законопроект, але врешті заявив про згоду з ним після внесення деяких змін. У Білому домі ці зміни назвали «критично важливими», але не уточнили, чого саме вони стосувалися.

За повідомленнями, була, зокрема, пом’якшена вимога первісної версії, що мала заборонити компаніям зі США брати участь у нафтогазових проектах будь-де у світі, якщо в них також беруть участь російські енергетичні компанії.

Але в документі лишився головний пункт, проти якого заперечував Трамп, – що президент має втратити право скорочувати чи скасовувати такі санкції самостійно, без згоди Конгресу, і має для цього здійснювати складні процедури в Конгресі, подаючи доповіді про необхідність скорочувати чи скасовувати санкції, щоб отримати згоду на це.

Також до документа, в якому йшлося про санкції щодо Росії й Ірану, додали й санкції щодо Північної Кореї, що відповідало прагненням Білого дому.

Раніше Росія протестувала проти попередніх санкцій Вашингтона з кінця минулого року, за якими зі США були вислані 35 російських дипломатів і росіянам закрили доступ до двох дипломатичних об’єктів, офіційно будинків відпочинку – що, за повідомленнями, могли бути місцем роботи російських спецслужб у час втручання у виборчу кампанію 2016 року.