Порошенко привітав рішення Трампа підписати санкції проти Росії

Президент України Петро Порошенко привітав підписання американським президентом Дональдом Трампом закону про нові санкції проти Росії.

«Вітаю всіх з підписанням нового пакету санкцій від США щодо Росії. Як ми і домовлялися в Вашингтоні, Конгрес проголосував, а президент Дональд Трамп підписав. Санкції стосуються в тому числі і заполітизованго проекту «Північний потік-2». Вони діятимуть до повного звільнення української землі. Це ще раз підтверджує стратегічний напрямок відносин України та Сполучених Штатів», – написав Порошенко 2 серпня у Facebook.

Раніше сьогодні в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.