Нові санкції США проти Росії. Що потрібно знати?

Президент Сполучених Штатів Амиерики Дональд Трамп підписав «Акт про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій» – він вносить зміни в санкції проти Ірану, Північної Кореї та Росії. У супровідній заяві Трамп розкритикував закон і зазначив, що підписує його «з метою національної єдності».

Що зміниться тепер для Росії?

Президент США тепер не зможе скасувати санкції – які раніше були запроваджені окремими указами екс-президента Барака Обами – одноосібним рішенням, а повинен буде просити схвалення Конгресу.

Йому необхідно буде надати інформацію з підставами для виведення з-під санкцій (наприклад, виконання Мінських угод) і підтвердити, що це відбувається в інтересах США. У Конгресу є 30 днів щоб зреагувати.

За що накладені санкції

У документі згадується анексія Криму та участь Росії в конфлікті на сході України, передача зброї Сирії, і «дії щодо підриву кібербезпеки».

Санкції накладаються за дії, пов’язані з:

– кібербезпекою;

– нафтовими проектами;

– корупцією;

– порушенням прав людини;

– спробами уникнути санкцій;

– фінансовими інститутами;

– взаємодією з російської обороною або розвідкою;

– експортними трубопроводами;

– приватизацією держактивів чиновниками;

– поставками зброї до Сирії.

На кого можуть накладатися санкції

Під санкціями цього разу можуть опинитися компанії, пов’язані з російськими нафтовидобувними проектами, будівництвом нафто- і газопроводів, а також організації, які взаємодіють з оборонною сферою Росії, Головним розвідувальним управлінням і ФСБ.

Окрім того, під санкції, згідно з новим законом, можуть потрапити люди, які брали участь в «серйозних порушеннях прав людини на будь-якій території, насильно окупованій або підконтрольній уряду Російської Федерації», а також люди і організації, котрі брали участь в недобросовісній приватизації та корупційних схемах.

Щодо Сирії під санкції потрапляють особи, які сприяють уряду цієї країни створювати або купувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю, або «дестабілізуючу» кількість і число видів звичайних озброєнь, балістичні або крилаті ракети.

У відповідності до вимог документа, санкційні списки формуватиме – як і раніше – відділ з контролю зарубіжних активів (The Office of Foreign Assets Control), структура Мінфіну США, яка відповідає за виконання законодавства в області санкцій.

Що можуть включати в себе санкції:

– відмову в наданні банківських послуг;

– відмову в наданні банківських послуг при експорті товарів або послуг для особи під санкціями;

– відмову в експорті товарів і послуг особі під санкціями;

– відмову на надання кредитів на суми понад 10 мільйонів доларів США (на рік), крім випадків, коли ці гроші призначені для «діяльності щодо полегшення страждань людей»;

– використання права голосу в міжнародних фінансових організаціях для протидії видачі кредитів особам під санкціями;

– відмову в закупівлі товарів або послуг у людей під санкціями з боку США;

– заборону на купівлю боргу або частки в організацій, які потрапили під санкції;

– відмову проводити операції з нерухомістю;

– блокування активів;

– відмову у візі або вислання з території США.

Винятки

Санкції не поширюються у випадках, коли це може торкнутися дії американського космічного агентства (NASA), а також космічних запусків для американських компаній, придбання компонентів підрядниками і субпідрядниками Пентагону.

Це не випадково: «Роскосмос» і NASA щільно співпрацюють в космічній сфері навколо Міжнародної космічної станції, а, наприклад, Афганістан використовує гроші США для обслуговування раніше придбаних у Росії вертольотів Мі-17.

Як реагує Росія

Президент Росії Володимир Путін назвав ухвалення нового пакету санкцій «хамством» і заявив, що «Росії доведеться відповідати».

Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв написав: «Надіям на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією – кінець».

У відповідь на ще не підписаний пакет санкцій Кремль вже зажадав від США скоротити кількість працівників посольства і консульських служб у Росії на 755 осіб і заборонив американським дипломатом користуватися дачею в Срібному Бору в Москві, а також складом в Чертаново.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»

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