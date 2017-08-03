Нові санкції США проти Росії. Що потрібно знати?

Президент Сполучених Штатів Амиерики Дональд Трамп підписав «Акт про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій» – він вносить зміни в санкції проти Ірану, Північної Кореї та Росії. У супровідній заяві Трамп розкритикував закон і зазначив, що підписує його «з метою національної єдності».
Що зміниться тепер для Росії?
Президент США тепер не зможе скасувати санкції – які раніше були запроваджені окремими указами екс-президента Барака Обами – одноосібним рішенням, а повинен буде просити схвалення Конгресу.
Йому необхідно буде надати інформацію з підставами для виведення з-під санкцій (наприклад, виконання Мінських угод) і підтвердити, що це відбувається в інтересах США. У Конгресу є 30 днів щоб зреагувати.
За що накладені санкції
У документі згадується анексія Криму та участь Росії в конфлікті на сході України, передача зброї Сирії, і «дії щодо підриву кібербезпеки».
Санкції накладаються за дії, пов’язані з:
– кібербезпекою;
– нафтовими проектами;
– корупцією;
– порушенням прав людини;
– спробами уникнути санкцій;
– фінансовими інститутами;
– взаємодією з російської обороною або розвідкою;
– експортними трубопроводами;
– приватизацією держактивів чиновниками;
– поставками зброї до Сирії.
На кого можуть накладатися санкції
Під санкціями цього разу можуть опинитися компанії, пов’язані з російськими нафтовидобувними проектами, будівництвом нафто- і газопроводів, а також організації, які взаємодіють з оборонною сферою Росії, Головним розвідувальним управлінням і ФСБ.
Окрім того, під санкції, згідно з новим законом, можуть потрапити люди, які брали участь в «серйозних порушеннях прав людини на будь-якій території, насильно окупованій або підконтрольній уряду Російської Федерації», а також люди і організації, котрі брали участь в недобросовісній приватизації та корупційних схемах.
Щодо Сирії під санкції потрапляють особи, які сприяють уряду цієї країни створювати або купувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю, або «дестабілізуючу» кількість і число видів звичайних озброєнь, балістичні або крилаті ракети.
У відповідності до вимог документа, санкційні списки формуватиме – як і раніше – відділ з контролю зарубіжних активів (The Office of Foreign Assets Control), структура Мінфіну США, яка відповідає за виконання законодавства в області санкцій.
Що можуть включати в себе санкції:
– відмову в наданні банківських послуг;
– відмову в наданні банківських послуг при експорті товарів або послуг для особи під санкціями;
– відмову в експорті товарів і послуг особі під санкціями;
– відмову на надання кредитів на суми понад 10 мільйонів доларів США (на рік), крім випадків, коли ці гроші призначені для «діяльності щодо полегшення страждань людей»;
– використання права голосу в міжнародних фінансових організаціях для протидії видачі кредитів особам під санкціями;
– відмову в закупівлі товарів або послуг у людей під санкціями з боку США;
– заборону на купівлю боргу або частки в організацій, які потрапили під санкції;
– відмову проводити операції з нерухомістю;
– блокування активів;
– відмову у візі або вислання з території США.
Винятки
Санкції не поширюються у випадках, коли це може торкнутися дії американського космічного агентства (NASA), а також космічних запусків для американських компаній, придбання компонентів підрядниками і субпідрядниками Пентагону.
Це не випадково: «Роскосмос» і NASA щільно співпрацюють в космічній сфері навколо Міжнародної космічної станції, а, наприклад, Афганістан використовує гроші США для обслуговування раніше придбаних у Росії вертольотів Мі-17.
Як реагує Росія
Президент Росії Володимир Путін назвав ухвалення нового пакету санкцій «хамством» і заявив, що «Росії доведеться відповідати».
Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв написав: «Надіям на поліпшення наших відносин з новою американською адміністрацією – кінець».
У відповідь на ще не підписаний пакет санкцій Кремль вже зажадав від США скоротити кількість працівників посольства і консульських служб у Росії на 755 осіб і заборонив американським дипломатом користуватися дачею в Срібному Бору в Москві, а також складом в Чертаново.
Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»
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