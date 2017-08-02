Медведєв: підписання Трампом санкцій зупинило надію на покращення відносин

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що підписання президентом США санкцій щодо Москви поклало край надії «на покращення відносин з новою американською адміністрацією».

«По-друге, Росії оголошена повноцінна торгова війна. По-третє, адміністрація Трампа продемонструвала повне безсилля, найбільш принизливим чином передавши виконавчі повноваження Конгресу. Це змінює розклад сил у політичних колах США», – мовиться у повідомленні на сторінці Медведєва у Facebook.

У Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп 2 серпня підписав закон про запровадження нових санкцій проти Росії.

У коментарі Трампа, поширеній Білим домом, мовиться, що він бачить серйозні недоліки у законі, але підписує його задля національної єдності. Президент США вважає, що цей документ демонструє «волю американського народу побачити, як Росія робить кроки для поліпшення відносин зі Сполученими Штатами».

Наприкінці липня документ був схвалений обома палатами Конгресу США майже одностайно, попри протести Білого дому і його нарікання, що Конгрес позбавляє чинного президента можливості здійснювати ефективну зовнішню політику.

Узгоджене рішення законодавців від обох партій з питання про санкції фактично позбавило президента Дональда Трампа можливості скористатися правом вето, на подолання якого потрібно дві третини голосів членів Конгресу.

У Євросоюзі висловили незадоволення новим санкційним пакетом, який може зашкодити європейським компаніям, що мають справу з Росією.