«Дати задній хід» закликає Росію віце-президент США Майк Пенс

Брюссель – США підтримують Грузію, країни Балтії та Балкан, а Чорногорія, яка на початку літа стала новим членом НАТО, «надихає світ». Про це заявив 2 серпня віце-президент США Майк Пенс на саміті Адріатичної хартії у Подгориці, де він завершує своє європейське турне. Пенс закликає Москву «дати задній хід» політиці дестабілізації.

Завершуючи своє європейське турне віце-президент США Майк Пенс після переговорів із прем’єр-міністром Чорногорії Душко Марковичем, відкрив саміт так званої Адріатичної хартії, разом із представниками Боснії та Герцоговини, Албанії, Македонії, Хорватії та низки інших балканських держав, що в цій організації мають статус спостерігачів. Перелічуючи нинішні виклики, що постали перед демократичним світом, представник Білого дому наголосив, що Західні Балкани, як і інші європейські держави мають право самі обирати своє майбутнє, без огляду на Росію.

«Як вам добре відомо, Росія продовжує намагання силою пересувати міжнародні кордони, – заявив представник Білого дому. – У Західних Балканах вона діяла для дестабілізації регіону, підриваючи ваші демократії та намагаючись розділити вас між собою і з рештою Європи. Президент Трамп чітко закликав Росію припинити цю дестабілізацію. Західні Балкани заслуговують на право вирішувати своє власне майбутнє».

Майк Пенс також вчергове підтвердив, що двері НАТО залишаються відчиненими для кожної держави.

США покладають відповідальність на Росію

«США далі будуть покладати відповідальність на Росію за її дії й закликають європейських союзників і друзів робити так само, – каже Пенс. – США хотіли б конструктивних відносин із Росією, але президент і наш Конгрес спільно надсилають сигнал Росії: для кращих відносин і зняття санкцій спершу потрібно, аби Росія вдалася до зворотніх дій і поведінки, що стали причиною цих санкцій».

Так звана Адріатична хартія заснована в травні 2003 року і головною її метою є посилення регіональної стабільності через допомогу США державам Балкан, які приєднуються до НАТО, а також допомога їм у переході на стандарти Північноатлантичного альянсу.

У Подгориці на зустрічах із лідерами Чорногорії віце-президент США Майк Пенс також високо оцінив їхні зусилля у протистоянні «російському тиску» і висловив своє захоплення тим, як вони не піддаються «спробам Росії збити їхню країну з «євроатлантичного шляху».

«Ми вважаємо вступ до НАТО історичним досягненням Чорногорії та ознакою міцності цієї країни 10 років після здобуття незалежності. Ми вітаємо весь чорногорський народ із цим надзвичайним досягненням. НАТО складається з великих та менших держав. Однак для Сполучених Штатів малих союзників немає, і ми цінуємо цей новий альянс із Чорногорією в рамках НАТО», – сказав Пенс.

Віце-президент США у Європі – щоб заспокоїти й запевнити

Майк Пенс додає, що США «дійсно вірять у те, що майбутнє Західних Балкан саме на Заході», з яким Вашингтон «зміцнюватиме відносини й зв’язки, зокрема між Європейським співтовариством, Західними Балканами та Сполученими Штатами».

Віце-президент США Майк Пенс, який розпочав свою поїздку до Європи відвідинами Естонії та Грузії, має чітку мету: заспокоїти й запевнити союзників і партнерів на тлі російської агресії в Україні та Грузії. З іншого боку, представник Білого дому надсилає сигнал підтримки, з огляду на підтримувані Москвою політичні рухи в цьому регіоні, які намагалися завадити вступу Чорногорії до НАТО.

Чорногорія звинувачує Росію у сприянні минулорічній спробі організації перевороту, з метою заблокувати тісніші відносини цієї держави із Заходом.

Серед 14 осіб, звинувачених в організації заколоту є двоє громадян Росії, однак Москва ці звинувачення відкидає.

Напередодні, відвідавши Тбілісі, Майк Пенс ще раз підтвердив, що Вашингтон непохитно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії.

Після консультацій із грузинським прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, він заявив, що «Америка стоїть на боці Грузії».

«Сьогодні Росія продовжує окупацію п’ятої частини грузинської території. Сполучені Штати Америки рішуче засуджують цю окупацію», – заявив він.