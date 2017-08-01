Пенс: США підтримують Грузію в боротьбі за свободу

Віце-президент США Майк Пенс на офіційній вечері в Тбілісі 31 липня передав Грузії слова підтримки з боку президента США Дональда Трампа. Кавказька нація століттями бореться за свободу, як це роблять і Сполучені Штати, наголосив Пенс. Він вказав, що США сподіваються, що Грузія стає сильною країною.

Віце-президента США вітали тисячі людей, коли він прибув до Тбілісі. 1 серпня Майк Пенс зустрінеться з президентом Ґіорґі Марґвелашвілі, прем’єр-міністром Ґіорґі Квірікашвілі, патріархом Ілією II та представниками грузинської опозиції.

Пенс також планує відвідати спільні військові навчання НАТО, що тривають у Грузії. Близько 800 грузинських та 1600 американських військовослужбовців беруть участь у навчаннях Noble Partner 2017. Серед учасників є також 30 українських військових.

Президент Квірікашвілі назвав візит «важливою віхою у двосторонніх відносинах, коли ми працюємо над посиленням безпеки, економічного та торговельного співробітництва між нашими двома країнами».