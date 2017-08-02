Віце-президент США привітав опір Чорногорії російському впливу

Віце-президент США Майк Пенс високо оцінив лідерів Чорногорії за їхній опір впливу Росії. На обіді з президентом Філіпом Вуяновичем та іншими чорногорськими політичними лідерами 1 серпня Пенс заявив, що його візит до нації чисельністю 620 тисяч людей є свідченням того, що «Америка не має малих союзників, а лише сильних союзників».

«Ваша мужність, особливо в умовах російського тиску, надихає світ, і я вітаю вас із цим», – зазначив віце-президент США.

Чорногорія, яка всупереч невдоволенню Росії нещодавно стала членом НАТО, є останньою зупинкою в межах східноєвропейського туру Майка Пенса, спрямованого на запевнення регіональних союзників США у незмінній підтримці Вашингтона. Пенс прибув до Чорногорії після візиту до Грузії, де він засудив російську окупацію грузинської території за підсумками короткої війни 2008 року.

Чорногорія звинувачує Росію в тому, що в 2016 році Москва намагалася влаштувати переворот у цій балканській країні. Росія відкидає ці звинувачення.