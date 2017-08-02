Пенс: майбутнє Західних Балкан – на Заході

Віце-президент США Майк Пенс заявляє, що майбутнє Західних Балкан – «на Заході». Він сказав про це 2 серпня в Чорногорії перед відкриттям саміту так званої Адріатичної хартії, разом із представниками Боснії та Герцеговини, Албанії, Македонії, Хорватії й низки інших балканських держав, що в цій організації мають статус спостерігачів.

Перелічуючи нинішні виклики, що постали перед демократичним світом, Пенс наголосив, що Західні Балкани, як і інші європейські держави, мають право самі обирати своє майбутнє, без огляду на Росію.

«Як вам добре відомо, Росія продовжує намагання силою пересувати міжнародні кордони. У Західних Балканах вона діяла для дестабілізації регіону, підриваючи ваші демократії і намагаючись розділити вас між собою і з рештою Європи. Президент Трамп чітко закликав Росію припинити цю дестабілізацію. Західні Балкани заслуговують на право вирішувати своє власне майбутнє», – сказав Пенс.

Він ще раз підтвердив, що новий пакет антиросійських санкцій буде неодмінно незабаром підписаний президентом США.

«США далі будуть покладати відповідальність на Росію за її дії й закликають європейських союзників і друзів робити так само. Подальшим свідченням нашої відданості (цій лінії) буде те, що дуже скоро президент Трамп підпише закон про посилення й систематизацію американських санкцій щодо Росії. США хотіли б конструктивних відносин із Росією, але президент і наш Конгрес спільно надсилають сигнал Росії: для кращих відносин і зняття санкцій спершу потрібно, щоб Росія вдалася до зворотніх дій і поведінки, що стали причиною цих санкцій», – сказав віце-президент США.

Об’єднання Американсько-адріатична хартія заснована в травні 2003 року, головною її метою є посилення регіональної стабільності через допомогу США державам Балкан, які приєднуються до НАТО, а також допомога їм у переході на стандарти Північноатлантичного альянсу.