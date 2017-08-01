Україна ймовірно отримає летальну зброю – американські видання

Марія Бучельнікова

У США дійшли до консенсусу стосовно надання Україні летальної оборонної зброї, про що 31 липня повідомили провідні американські медіа. Проте позиція президента США Дональда Трампа з цього питання наразі невідома. Чи варто сподіватися Україні на таку підтримку?

Сполучені Штати Америки розробили проект надання Україні летальної оборонної зброї, про це нещодавно написали у The Wall Street Journal та USA Today.

Можуть знадобитися місяці

«Пентагон і Державний департамент США розробили плани постачання Україні протитанкових ракет та інших видів озброєнь, і очікують на схвалення Білого дому», – повідомляє The Wall Street Journal.

«Деякі посадовці США та України зазначили, що можуть знадобитися місяці аби Білий дім ухвалив остаточне рішення. Втім, високопоставлений чиновник в адміністрації заявив, що цей план схвалив міністр оборони США Джеймс Маттіс», – наголошується у виданні.

The Wall Street Journal зазначає, що інформація про плани постачати зброю Україні з’явилася на тлі погіршення дипломатичних відносин між Москвою і Вашингтоном.

«Саме вчасно»

Та сенатор Джон Маккейн відреагував позитивно. «Саме вчасно», – написав він про плани надання озброєння Україні у Twitter.



Конгрес США виступав за надання Україні летальної зброї і чітко висловлював свою позицію впродовж останніх років. Після свого призначення спеціальний представник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер заявив, що США визнали конфлікт на Донбасі «гарячою війною» і додав, що нинішня влада Сполучених Штатів обговорює питання про надання летальної оборонної зброї Україні.

Політична гра

Президент США Дональд Трамп наразі займає неоднозначну позицію стосовно Росії, він намагається показати лояльність до адміністрації російського президента Володимира Путіна – таку думку висловив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов. Хоча Трамп може тягнути час, використовуючи адміністративні зачіпки, документи із готовим планом про надання Україні летальної оборонної зброї підпише.

Якщо Трамп знову почне встромляти палки в колеса республіканцям, то це погіршить його становище на посту президента

«У Сполучених Штатах Америки президент – глашатай курсу правлячої партії. І якщо Трамп знову почне встромляти палки в колеса республіканцям, то це погіршить його становище на посту президента», – стверджує Олег Жданов.

Пентагон ще за часів Барака Обами підтримував надання Україні озброєння, однак тодішній президент був категорично проти. Наразі цю ідею також підтримує Державний департамент США, що є важливим кроком для України, вважає політолог Володимир Фесенко.

На його думку, поки що Сполучені Штати ведуть політичну гру з Російською Федерацією і говорити про підписання наказу президентом Трампом ще зарано.

Якщо буде ескалація конфлікту на сході України, тоді Україна отримає летальну зброю

«Думаю, це вигадали у Держдепартаменті. Вони вирішили полякати росіян. Якщо буде ескалація конфлікту на сході України, тоді Україна отримає летальну зброю, – каже політолог. – Тому поки це обмін сигналами, витоками інформації, обидві сторони лякають одна іншу. Шанси на це зростають, але коли при владі такий президент, як Трамп, ні в чому не можна бути впевненим остаточно».

Експерт погоджується, що Трамп не відкинув ідею домовитися з Путіним. Тож варто спочатку дочекатися, чи підпише президент США закон про нові санкції проти Росії. При цьому Володимир Фесенко додав, що цей проект, як кажуть, «на столі» – загострення конфлікту на Донбасі або погіршення стосунків США з Росією стане обставиною надання зброї Україні.

Україні потрібна допомога з боку США

Ще у 2014-15 роках надання додаткової зброї в зону конфлікту могло призвести до негативних наслідків для України, з точки зору Заходу, проте на сьогодні через «дегібридизацію» конфлікту, надання стратегічної переваги буде корисним українській стороні, на що звернув увагу експерт з безпекових питань Юрій Костюченко. Він впевнений, що Україні потрібна допомога зі сторони Сполучених Штатів.

Будь-яка зброя більш високого технологічного рівня забезпечує нам велику перевагу

«Слід виходити з того, що будь-яка армія, особливо в умовах активного конфлікту, потребує зброї. Якщо ми маємо справу з ворогом, з яким ми перебуваємо приблизно на одному технологічному рівні, то будь-яка зброя більш високого технологічного рівня забезпечує нам велику перевагу. Тому так, нам ця зброя потрібна», – каже Юрій Костюченко.

Окрім того, експерт з питань безпеки зазначив, що це не спровокує Росію до ескалації конфлікту, адже залежить безпосередньо від внутрішніх процесів в країні. Натомість він пояснив, що отримання додаткової зброї вимагає від України навчання та зміни систем управління як окремих операторів, так і зміну системи правління підрозділами загалом, що досить довгий та складний процес.