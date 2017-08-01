Тіллерсон планує зустрітися з Лавровим у Манілі

Державний секретар США Рекс Тіллерсон повідомляє, що планує зустрітися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим 5-6 серпня у Манілі. Про це він заявив 1 серпня, зазначивши, що відносини між Вашингтоном і Москвою «продовжують залишатися напруженими».

При цьому Тіллерсон наголосив, що Вашингтон працює з Росією та іншими країнами задля створення умов для продовження переговорного процесу щодо Сирії. За його словами, США й надалі вважають, що президент Сирії Башар аль-Асад мусить піти, а іранські бойовики, що допомагають сирійським урядовим військам, повинні покинути країну.

Рекс Тіллерсон наголосив: попри рішення Москви скоротити американський дипломатичний корпус і санкції США проти Росії, сторони досі мають інтерес щодо співпраці у сфері боротьби з тероризмом.

Тіллерсон поїде до Філіппін 5 серпня у рамках п’ятиденного турне Південною Азією, під час якого він також відвідає Тайланд і Малайзію.