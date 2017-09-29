Чільні сенатори США закликали Трампа виконати закон про санкції проти Росії

Двоє чільних сенаторів США від обох провідних політичних партій попередили президента США, що Конгрес буде «енергійно наглядати» за тим, як він буде виконувати новий закон про санкції проти Росії, ухвалений попри його спротив.

Як заявили республіканець Джон МакКейн і демократ Бен Кардін у відкритому листі, Дональд Трамп зобов’язаний засвідчити на найвищому рівні, що будь-які намагання підірвати санкції США Вашингтон не потерпить.

Трамп, який постійно закликає до поліпшення відносин із Росією, критикував законопроект про санкції проти Москви, але неохоче підписав ухвалений Конгресом закон. Цей акт також передбачає законодавче врегулювання санкцій проти Ірану і Північної Кореї, які Трамп підтримує.

При цьому Трамп, підписавши закон, заявив, що Конгрес втрутився в повноваження президента, вимагаючи від нього дотримуватися санкцій і не знімати й не послаблювати їх без згоди Конгресу. Він також дав знати, що може виконувати закон не в повному обсязі.

Серед іншого, закон накладає обмеження на компанії, пов’язані з енергетичними проектами в Росії, і на банки, що фінансують такі проекти. Закон також вимагає від президента повідомляти Конгрес про намір змінювати санкції і залишає за законодавцями право блокувати такі пропоновані зміни.

І МакКейн, і Кардін давно відомі як гучні критики президента Росії Володимира Путіна і політики Кремля, і зовнішньої, і внутрішньої. МакКейн очолює впливовий комітет Сенату у справах силових структур, Кардін є чільним демократом у комітеті Сенату з закордонних відносин.