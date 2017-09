США ще посилили секторальні санкції проти Росії через агресію проти України

США повідомили про майбутнє подальше посилення санкцій проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України.

Як повідомили в Міністерстві фінансів США, суворіші обмеження будуть запроваджені через місяць, із 28 листопада, на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США. Для таких російських компаній із енергетичного сектора термін, на який їм можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів із нинішніх 90, а для підсанкційних компаній із фінансового сектора – до 14 днів із нинішніх 30.

При цьому, мовиться в оновлених директивах Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, серед підстав для посилення обмежень є нещодавно ухвалений закон про санкції щодо Росії, відомий як «Протистояння впливам Росії в Європі і Євразії» (Countering Russian Influence in Europe and Eurasia Act of 2017, або скорочено CRIEEA). Цей акт став частиною ширшого законодавчого пакета, що запровадив санкції також проти Ірану і Північної Кореї.

США, як і інші країни «Групи семи» і ще деякі держави, а також ЄС, скоординовано запровадили після початку агресії Росії проти України – спершу у Криму, потім на частині Донбасу – по кілька пакетів санкцій, зокрема, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади. Деякі санкції стосуються також цілих кількох галузей російської економіки.