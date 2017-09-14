Рада ЄС продовжила санкції проти Росії через загрозу суверенітетові України

Рада Європейського союзу 14 вересня продовжила санкції стосовно 149 фізичних осіб, представників Росії і сепаратистів, і 38 юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності й суверенітету України.

Як йдеться в документі, санкції, які продовжили за день до закінчення їхньої чинності, діятимуть до 15 березня 2018 року.

Обмежувальні заходи включають у себе візові обмеження і замороження рахунків.

У заяві на сайті Ради вказано, що оцінка ситуації в Україні «не засвідчила зміни у санкційному режимі».

Дипломати ЄС повідомили, що новий посол Росії в США Анатолій Антонов залишиться в санкційному списку, бо жодна з країн не попросила про його вилучення.

Крім того, до списку входить віце-прем’єр Росії Дмитро Рогозін, начальник генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов і телеведучий Дмитро Кисельов.

Брюссель вилучив із санкційного списку чотирьох сепаратистів, які були вбиті.

15 вересня рішення має бути опубліковане в Офіційному журналі ЄС, після чого набуде чинності.

6 вересня посли Європейського союзу вирішили на півроку продовжити дію санкцій, запроваджених проти Росії через загрозу суверенітетові України.

Обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року як реакція Європейського союзу на кризу в Україні.

Крім того, щодо фізичних і юридичних осіб Росії і окупованого Криму, донбаських і кримських сепаратистів та представників колишньої української влади, а також проти цілих кількох галузей російської економіки були запроваджені ще кілька пакетів санкцій, які продовжуються окремо.

Схожі санкції запровадили також США й інші країни «Групи семи» і деякі інші держави.