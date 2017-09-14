Чалий: для Росії наступний рік буде критичним з точки зору впливу санкцій

Посол України у США Валерій Чалий вважає, що Росія відчуває вплив економічних санкцій, тому йде на поступки. Таку думку він висловив в ефірі Радіо Свобода.

«Наступний рік, мабуть, уже буде критичним з точки зору впливу санкцій. Коли санкції вводилися, ви чули заяви, що вони ні на що не впливають, нікого не цікавлять, що Росії ще й краще. Так заявляло її керівництво. Тепер уже таких заяв немає. Наступний рік буде непростим і реакція має бути. Тим більше, що вже робляться кроки і з миротворчості, як такий крок компромісу, і з інших питань», – сказав Валерій Чалий.

За словами дипломата, американська політика санкцій дає результати, вона буде продовжена. На думку Валерія Чалого, у Вашингтоні розібралися у ситуації і мають чітке уявлення, що відбувається на Донбасі, тому підтримка України збільшуватиметься.

«Вибудувана чітка лінія продовження політики санкцій. Зараз є нові ініціативи підтримки України в енергетичній сфері, нові ініціативи спільних дій проти кібератак – це те, що нарощується і темпи не будуть збавлятися. Всі вже добре розібралися в ситуації», – зазначив Чалий.

Водночас посол припустив, що США навряд чи мають плани з чіткими термінами щодо тиску на Росію за агресивну політику проти України.

«Якими способами далі діяти, які часові рамки, відверто кажучи, таких планів з чіткими перспективами по роках, місяцях, я не думаю, що є в адміністрації США», – сказав Валерій Чалий.

Сполучені Штати Америки виступають за розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією, і наполягають, щоб вони мали широкий мандат.

Раніше президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Анґелою Меркель погодився змінити свою пропозицію щодо миротворчої місії ООН на окупованій частині українського Донбасу з тим, щоб вона розташовувалася не тільки виключно на лінії контакту «і ні на яких інших територіях», як він заявляв спершу.

За даними ООН, російська економіка втратила 55 мільярдів доларів внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.