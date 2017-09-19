Президент США закликав світ відкинути загрози суверенітетові, зокрема й України

Президент США Дональд Трамп у своєму першому виступі на сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку закликав світ «відкинути загрози суверенітетові» і згадав при цьому Україну.

«Ми маємо відкинути загрози суверенітетові – від України до Південно-Китайського моря», – сказав Трамп, маючи на увазі агресію Росії проти України і територіальні претензії Китаю, що в деяких випадках загрожують суверенітетові країн регіону Південно-Китайського моря.

Президент США говорив і про інші актуальні теми, зокрема, про проблему Північної Кореї. За його словами, «Північній Кореї настав час зрозуміти, що відмова від ядерної зброї є єдиним прийнятним майбутнім». Трамп також закликав членів Генасамблеї ООН зробити більше для протистояння Північній Кореї через її програми створення ядерної зброї і балістичних ракет, ніж уже запроваджені санкції проти Пхеньяна.

Дональд Трамп також згадав Іран, який він назвав «економічно спустошеною країною-ізгоєм», головний експортний продукт якої – насильство. Ядерна угода з Іраном шести світових держав, серед того і США стала обтяженням для Сполучених Штатів, сказав Трамп, який давно різко критикує цю угоду.

Іще напередодні виступу президента США в Білому домі повідомляли, що важливе місце серед тем цього виступу займе тема підтримки суверенітету країн.

У четвер, 21 вересня, запланована зустріч Дональда Трампа і президента України Петра Порошенка, який теж бере участь у сесії Генеральної асамблеї та інших заходах ООН у Нью-Йорку.