Президент України на низці міжнародних зустрічей у США обговорив миротворців, Крим і санкції

Президент України Петро Порошенко, який перебуває з робочим візитом у США для участі в сесії Генеральної асамблеї та інших заходах ООН, зустрівся у Нью-Йорку з низкою державних керівників і чільників Європейського союзу, з якими обговорював такі теми, як миротворчу місію ООН для Донбасу, деокупацію Криму і санкції щодо Росії, повідомляє прес-служба голови української держави.

Зокрема, з президентом Фінляндії Саулі Нійністе український керівник говорив про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію мінських домовленостей, а також окреслив бачення стратегії деокупації Криму. Сторони також скоординували підходи щодо можливого розміщення миротворчої місії ООН на всій території окремих районів Донецької та Луганської областей, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону. Крім того, мовиться в повідомленні, «президент України наголосив на важливості скоординованої позиції з метою протидії побудові політично вмотивованого проекту «Північний потік-2».

У розмові з президентом Польщі Анджеєм Дудою український президент приділив значну увагу реалізації мінських домовленостей, а також розвиткові подій на Донбасі та стану дотримання прав людини в окупованому Криму, президенти також обговорили питання запровадження миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу. «Розглядалися також питання посилення взаємодії між оборонними відомствами двох країн, зокрема у контексті проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2017», – мовиться також у повідомленні.

Схожі питання були обговорені й під час зустрічі з Александром Ван дер Белленом, президентом Австрії, яка нині головує в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Президент України поінформував австрійського колегу про розвиток ситуації на Донбасі, зокрема про хід імплементації мінських домовленостей та подальші кроки для деескалації ситуації. Президенти скоординували підходи до просування ініціативи щодо розгортання миротворчої операції ООН на всій окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей. Петро Порошенко закликав австрійське головування в ОБСЄ підтримувати активний діалог із ООН із цього питання. Сторони наголосили й на важливості посилення технічних та технологічних можливостей СММ ОБСЄ для забезпечення ефективного виконання місії на Донбасі. Окрема увага, мовиться в повідомленні прес-служби, була приділена питанню залучення міжнародних партнерів до спільної роботи в питанні деокупації Криму.

Також і з президентом Словаччини Андреєм Кіскою були скоординовані позиції в питанні деокупації Криму і розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН. При цьому, звернула увагу прес-служба голови української держави, «словацька сторона з розумінням поставилася до аргументів президента України щодо проголосованого парламентом Закону про освіту».

У розмові з президентом Болгарії Руменом Радевим Петро Порошенко висловив вдячність за політичну підтримку з боку Болгарії в захисті територіальної цілісності України та протидії російській агресії. Голова держави також відзначив послідовну позицію Болгарії стосовно політики санкцій ЄС стосовно Росії і наголосив, що ці санкції мають зберігатися до відновлення суверенітету й територіальної цілісності України, поінформували на Банковій.

Про схожі питання йшлося і на зустрічах українського керівника з чільниками Євросоюзу. Зокрема, в розмові з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні президент України поінформував її про розвиток ситуації на Донбасі та стан імплементації мінських домовленостей і про ініціативу України щодо розгортання в окупованому Донбасі миротворців ООН, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону. Голова держави наголосив також, що Україна розраховує на більш дієву підтримку ЄС у питанні звільнення українських політичних в’язнів у Росії та Криму, повідомила прес-служба президента України.

Так само й під час розмови з президентом Європейської ради Дональдом Туском співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та скоординували позиції щодо української ініціативи щодо розгортання миротворчої операції ООН на окупованій частині Донбасу. «Президент України подякував за рішення про продовження санкцій проти Росії. Окрему увагу Петро Порошенко та Дональд Туск приділили питанню деокупації Криму», – мовиться також у повідомленні.

У перебігу візиту до США Петро Порошенко має заплановану ще низку міжнародних зустрічей, зокрема в четвер, 21 вересня, з президентом США Дональдом Трампом. А на сесії Генасамблеї ООН та на інших заходах президент України має намір викласти позицію Києва щодо можливої миротворчої місії ООН для окупованої частини українського Донбасу.