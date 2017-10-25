У Держдепартаменті США заявляють, що працюють над питанням санкцій проти Росії

Державний департамент США продовжує «працювати» над заходами щодо реалізації законодавства, схваленого Конгресом у липні про посилення санкцій проти Росії, заявила речниця Держдепартаменту Хедер Науерт.

Вона сказала про це 24 жовтня, відповідаючи на щоденному брифінгу в Держдепартаменті на питання про те, чому адміністрація президента Дональда Трампа пропустила строк, встановлений для запровадження законодавства про санкції проти Росії, яке президент підписав 2 серпня.

«У законопроекті про санкції міститься вимога про те, щоб Державний департамент склав список осіб, пов’язаних з обороною Росії, а також назвав розвідувальні операції, які можуть бути піддані новим санкціям, тому ми працюємо над тим, щоб спробувати завершити цей процес», – сказала Науерт. Вона повідомила, що «люди, які працюють над цим ... кажуть, що це досить складно і може знадобитися деякий час, щоб вони завершили процес якомога швидше».

Закон спрямований на обмежувальні заходи проти уряду президента Росії Володимира Путіна за його ймовірне втручання в президентські вибори у США в 2016 році, агресію проти України і підтримку президента Сирії Башара Асада протягом більш ніж шестирічної війни в Сирії.

Адміністрація Трампа повинна до 1 жовтня видати інструкцію про те, як слід застосовувати санкції, включно зі списком осіб і організацій, що мають відношення до російської розвідки і оборони.

Впливові сенатори критикували Білий дім за те, що термін запровадження санкцій пропущений і заявили, що це ставить під питання відданість адміністрації до здійснення законодавства, що отримало велику підтримку в Конгресі, але зазнало критики з боку Трампа.

Президент США, який постійно закликає до поліпшення відносин із Росією, критикував законопроект про санкції проти Москви, але неохоче підписав ухвалений Конгресом закон 2 серпня. Цей акт також передбачає законодавче врегулювання санкцій проти Ірану і Північної Кореї, які Трамп підтримує.

При цьому Трамп, підписавши закон, заявив, що Конгрес втрутився в повноваження президента, вимагаючи від нього дотримуватися санкцій і не знімати й не послаблювати їх без згоди Конгресу. Він також дав знати, що може виконувати закон не в повному обсязі.

Серед іншого, закон накладає обмеження на компанії, пов’язані з енергетичними проектами в Росії, і на банки, що фінансують такі проекти. Закон також вимагає від президента повідомляти Конгрес про намір змінювати санкції і залишає за законодавцями право блокувати такі пропоновані зміни.