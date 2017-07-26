США: Манафорт співпрацює з розслідуванням імовірного втручання Росії у вибори

Юридичний комітет Сенату США пізно ввечері 25 липня скасував виклик колишнього керівника кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта у справі про ймовірне втручання Росії у вибори 2016 року. Манафорт мав свідчити 26 липня, але погодився натомість надати документи, які могли б допомогти розслідуванню, повідомив голова комітету, сенатор-республіканець Чак Ґрейслі.

Зараз комітет веде переговори з Манафортом щодо можливої «письмової співбесіди» замість публічних свідчень, сказав Ґрейслі.

«Як ми вже говорили раніше, ми маємо намір одержати потрібні відповіді так чи інакше. Співпраця зі свідками завжди є кращим маршрутом, але ця угода не зачіпає право комітету змусити його (Манафорта – ред.) свідчити в майбутньому», – ідеться в спільній заяві сенатора Чака Ґрейслі та його колеги з Демократичної партії Даян Файнстайн.

Манафорт, який мав ділові зв’язки з усунутим проросійським президентом України Віктором Януковичем, є суб’єктом кількох розслідувань про можливі зв’язки між Росією та кампанією Трампа.

Манафорт пішов у відставку в серпні 2016 року з посади керівника виборчої кампанії Трампа після того, як у Києві заявили про отримання ним значних сум від представників колишньої української влади.