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26 Липень 2017, Київ 00:46
Новини | Міжнародні

США: Манафорт свідчитиме у Сенаті щодо зв’язків з Росією

Пол Манафорт

Юридичний комітет Сенату США постановив, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт 26 липня має дати свідчення під присягою під час публічних слухань щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

25 липня Манафорт мав розмову із представниками комітету розвідки Сенату. Його речник Джейсон Малоні заявив, що він «відповів на всі питання».

Між тим, сенатор-республіканець Чак Ґрейслі і сенатор-демократ Даян Файнстайн анонсували, що вирішили провести публічні слухання під присягою, оскільки не змогли досягти з Манафортом домовленостей під час розмови за зачиненими дверима.

Слухання мають відбутися у середу о 10 ранку за вашингтонським часом.

Дональд Трамп заперечує всі заяви на теми причетності Росії до його перемоги як «вигадки» і вже не раз називав розслідування відразу в кількох комітетах обох палат Конгресу США «полюванням на відьом».

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