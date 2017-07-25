США: Манафорт свідчитиме у Сенаті щодо зв’язків з Росією

Юридичний комітет Сенату США постановив, що колишній голова президентської кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт 26 липня має дати свідчення під присягою під час публічних слухань щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

25 липня Манафорт мав розмову із представниками комітету розвідки Сенату. Його речник Джейсон Малоні заявив, що він «відповів на всі питання».

Між тим, сенатор-республіканець Чак Ґрейслі і сенатор-демократ Даян Файнстайн анонсували, що вирішили провести публічні слухання під присягою, оскільки не змогли досягти з Манафортом домовленостей під час розмови за зачиненими дверима.

Слухання мають відбутися у середу о 10 ранку за вашингтонським часом.

Дональд Трамп заперечує всі заяви на теми причетності Росії до його перемоги як «вигадки» і вже не раз називав розслідування відразу в кількох комітетах обох палат Конгресу США «полюванням на відьом».