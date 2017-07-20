Трамп-молодший і Манафорт свідчитимуть у Сенаті 26 липня

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського президента Пол Манафорт погодилися 26 липня свідчити перед сенатським комітетом, який розслідує ймовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Про це юридичний комітет Сенату оголосив 19 липня.

Ці двоє чоловіків перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в міністерстві юстиції розслідування, зокрема, через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії в червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою.

Сама Весельницька 18 липня повідомила російському телеканалу RT, що також готова свідчити, щоб «з’ясувати ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією». Свідчення від Весельницької наразі не заплановані.

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі.