США: Манафорт і Кушнер давали пояснення щодо можливого втручання Росії у вибори

У США двоє ключових членів президентської кампанії Дональда Трампа зустрілися 25 липня з представниками слідства Конгресу, які проводять розслідування щодо можливого втручання Росії у президентські вибори і російські зв’язки оточення Трампа.

Зять Трампа Джаред Кушнер прийшов до Капітолійського пагорба другий день поспіль дня для закритої зустрічі. Під час сьогоднішньої його зустрічі за закритими дверима з законодавцями США були присутні, зокрема, представники комітету з розвідки Палати представників.

Тим часом колишній голова передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт мав розмову із представниками комітету розвідки Сенату.

Речник Манафорта Джейсон Малоні заявив, що він «відповів на всі питання».

Агенція Associated Press з посиланням на обізнане з розслідуванням джерело повідомляє, що Пол Манафорт надав комітету пояснення щодо минулорічної зустрічі у Trump Tower, обставини якої з’ясовує слідство.