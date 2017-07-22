США: син Трампа і Манафорт відповідатимуть на запитання сенаторів до слухань

Комітет Сенату США, що розслідує ймовірне втручання Росії в торішні президентські вибори, повідомив 21 липня, що старший син президента США Дональд Трамп-молодший і колишній голова виборчої кампанії 45-го американського президента Пол Манафорт нададуть документи і відповідатимуть на запитання сенаторів в приватному порядку до слухань наступного тижня.

Як повідомило керівництво юридичного комітету Сенату, комітет не скеровуватиме до суду офіційну повістку щодо свідчень у слуханнях, запланованих на 26 липня, синові президента і Манафорту, але «залишає за собою право зробити це в майбутньому».

Дональд Трамп-молодший і Пол Манафорт перебувають у центрі здійснюваного в Конгресі та в міністерстві юстиції розслідування, зокрема, через зустріч, яку вони провели під час президентської кампанії в червні 2016 року з російською юристкою Наталією Весельницькою. Сама Весельницька 18 липня повідомила російському телеканалу RT, що також готова свідчити, щоб «з’ясувати ситуацію, що стоїть за цією масовою істерією».

11 липня Трамп-молодший оприлюднив електронні листи, з яких випливає, що він прийняв пропозицію зустрітися з Весельницькою, коли йому повідомили, що вона має компромат на кандидата в президенти від демократів Гілларі Клінтон. Син президента США зазначив, що зустріч не принесла жодної користі.